Армянские тяжелоатлеты отстранены от участия на чемпионате мира

Cборная Армении не сможет принять участие в чемпионате мира-2017, сообщается на официальном сайте IWF. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики девяти стран — России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии — на один год за допинговые нарушения. Решение принято исполкомом IWF в Бухаресте, оно вступит в силу в середине октября. "Исполком сегодня единогласно принял решение, что национальные федерации, у которых выявлено не менее трех нарушений антидопинговых правил после перепроверки проб спортсменов с Игр 2008 и 2012 годов, должны быть отстранены на один год. В настоящее время это федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Молдавии, Казахстана, России, Турции и Украины", — говорится в сообщении. "Мы четко дали понять, что количество допинг-случаев в некоторых регионах совершенно неприемлемо, а также что члены нашей организации обязаны обеспечить чистоту спорта в своих странах. Если они не исполняют свои обязанности, касающиеся гарантий, что их спортсмены "чисты", то они теряют право участвовать в международных соревнованиях", — сказал глава IWF Тамаш Аян. Он добавил, что IWF "не повернется спиной" к отстраненным федерациям. "Мы продолжим работать с ними, Всемирным антидопинговым агентством и национальными антидопинговыми агентствами, чтобы поддерживать борьбу с допингом", — добавил он. Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2017 пройдет в конце ноября — начале декабря в Анахайме (США).Cборная Армении не сможет принять участие в чемпионате мира-2017, сообщается на официальном сайте IWF. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики девяти стран — России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии — на один год за допинговые нарушения. Решение принято исполкомом IWF в Бухаресте, оно вступит в силу в середине октября. "Исполком сегодня единогласно принял решение, что национальные федерации, у которых выявлено не менее трех нарушений антидопинговых правил после перепроверки проб спортсменов с Игр 2008 и 2012 годов, должны быть отстранены на один год. В настоящее время это федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Молдавии, Казахстана, России, Турции и Украины", — говорится в сообщении. "Мы четко дали понять, что количество допинг-случаев в некоторых регионах совершенно неприемлемо, а также что члены нашей организации обязаны обеспечить чистоту спорта в своих странах. Если они не исполняют свои обязанности, касающиеся гарантий, что их спортсмены "чисты", то они теряют право участвовать в международных соревнованиях", — сказал глава IWF Тамаш Аян. Он добавил, что IWF "не повернется спиной" к отстраненным федерациям. "Мы продолжим работать с ними, Всемирным антидопинговым агентством и национальными антидопинговыми агентствами, чтобы поддерживать борьбу с допингом", — добавил он. Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2017 пройдет в конце ноября — начале декабря в Анахайме (США).