В Алеппо возобновил работу крупнейший в мире крытый исторический рынок

В сирийском городе Алеппо возобновил работу крупнейший в мире крытый исторический рынок Аль-Мадина — пока там работают всего 20 лавок, но планы по восстановлению объекта исторического наследия расписаны на десять лет вперед, рассказали журналистам вернувшиеся хозяева торговых рядов и мастерских. "Я один остался в Алеппо, кто умеет делать это. Я спрятал станок у себя дома, когда тут террористы были. А вот теперь, наконец, все на своем месте. Все возвращаются, уже двадцать лавок открылось", — рассказал журналистам хозяин мастерской по изготовлению ковров Амар Руваз, передает РИА Новости. Вооруженное противостояние правительственных войск и террористических группировок в Алеппо продолжалось четыре года. Боевики еще в 2012 году атаковали город, который считается экономической столицей Сирии, однако смогли захватить не более 40% его территории. Линия фронта проходила между Аль-Мадиной, где засели террористы и другой достопримечательностью старого города — цитаделью Алеппо, которую контролировали правительственные войска. Многие торговые ряды были разрушены из-за минометных обстрелов и пожаров, а некоторые постройки террористы разобрали. "Здесь были их позиции. Рынку почти тысяча лет. А они ломали стены и пол в лавках, делали укрепления из камней", — посетовал местный житель Мухасиб Хатиб. По словам Мухаммада Хабажа, который делает подносы ручной работы, планы по восстановлению рынка расписаны на десять лет вперед. "Я пятьдесят лет работал на этом месте. И никуда отсюда не собираюсь уходить. Пока удалось восстановить процентов пять построек, но план работ на десять лет расписан", — уточнил он. Аль-Мадина является крупнейшим в мире крытым историческим рынком. Общая протяженность торговых и ремесленных рядов — 13 километров. Аль-Мадина включает в себя несколько более мелких рынков, большинство из которых существуют с 14 века и имеют собственные имена в соответствии с названиями профессий, ремесел или товаров: рынок мыла, шерсти, кожи и т.д. Тридцать лет назад в составе Старого города Алеппо рынок Аль-Мадина был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.