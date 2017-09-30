Столица Армении отмечает 2799-летие: праздник под девизом «Ереван – город любви»

Вице-мэр Еревана, координатор рабочей группы «Эребуни-Ереван 2799» Арам Сукиасян в ходе пресс-конференции представил программу мероприятий празднества дня столицы Армении. По его словам, в этом году мероприятия пройдут 14 октября и будут состоять из 4 основных компонентов – «увидь, услышь, почувствуй и полюби Ереван». Коснувшись культурных программ, заместитель мэра подчеркнул, что в этом году празднество пройдет под слоганом «Ереван – город любви». Арам Сукиасян сообщил, что для ереванцев и гостей столицы будут организованы многожанровые концертные программы. В этом году культурной программой отличится сквер Хачкаров, находящийся по соседству со станцией метро «Площадь Республики». Здесь будут организованы выставка «Мой старый и новый Ереван», детско-юношеский праздничный концерт «Я и мой Ереван». Улица Эребуни превратится в уникальную фестивальную площадку народного искусства. На территории, прилегающей к Лебединому озеру, будут размещены фото павильоны. В сквере имени Сарьяна руками художников будет создана картина «Полотно моему Еревану», которая будет подарена музею истории Еревана. «Будут также проведены новые мероприятия. 14 октября от Площади Республики стартует проводимый впервые в Ереване международный фестиваль воздухоплавания. Впервые будет проходить также демонстрация концепции «Умный город». По соседству с памятником Таманяна воспитанники различных учебных заведений представят свои интерактивные подходы и идеи. В программу мероприятий празднества входит также ряд интересных спортивных инициатив. Будут также организованы флешмобы», – отметил Арам Сукиасян, добавив, что ярким завершением праздничных мероприятий «Эребуни-Ереван 2799» станет молодежная дискотека и фейерверк. Арам Сукиасян сообщил, что, как и в прошлом, так и в этом году также в программу не включен праздничный гала-концерт, проходящий на Площади Республики. Со 2 сентября стартует проводимая в рамках празднества «Эребуни-Ереван 2799» программа социального содействия, в которую в частности включены ученые, деятели культуры, медицинские работники, выдающиеся педагоги, семьи из Сирии, пожилые люди, многодетные семьи, семьи участников Арцахской войны, семьи военнослужащих, погибших, раненых и ставших инвалидами на передовой в начале апреля 2016 года, а также ветераны Великой Отечественной войны, семьи, имеющие одновременно 2-х военнослужащих, молодые семьи и семьи, включенные в ряд других социальных групп. «В рамках данной, ставшей традиционной инициативы мэра Еревана, семьям, включенным в разные социальные группы, будет подарена бытовая техника», – подчеркнул Арам Сукиасян. Было также отмечено, что 28 октября в рамках программы «Эребуни-Ереван 2799» будет организован очередной визит родителей военнослужащих срочной службы, проживающих в Ереване, в приграничные воинские части РА, сообщает Panorama.am.