Похищенная более 40 лет назад картина Айвазовского найдена на аукционе в Швейцарии

Картина Ивана Айвазовского, похищенная в 1976 году, найдена на аукционе в Швейцарии. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на МВД России. «Были получены данные, что на территории Швейцарии на торгах аукционного дома KOLLER выставлена картина Ивана Константиновича Айвазовского "Вид на Ревель", написанная в 1845 году (оригинальное название — "Море")», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк. Она пояснила, что в ходе взаимодействия по каналам Интерпола со швейцарскими партнерами, лот был снят с торгов. Картина оценочной стоимостью более миллиона долларов была украдена из собрания Музея-заповедника «Дмитровский кремль». В настоящее время проводится работа, целью которой является возвращение произведения в Россию.