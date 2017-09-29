Главред RT заявила о возможном прекращении работы канала в США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал может прекратить работу в США из-за требования американских властей зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Об указании Минюста стало известно две недели назад. "От нас требуют зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Это может повлечь за собой такие ограничения, которые нам просто не позволят работать в стране. Это цена той самой хваленой свободы слова, которая была придумана нашими западными партнерами и ими же с фанфарами и музыкой похоронена. Это все очень грустно", - цитирует Симоньян сайт RT. Главред телеканала вновь предупредила, что ожидает ответных мер от России, и это "не пойдет на пользу" ни одной из сторон. Симоньян назвала решение политическим и объяснила, что другие меры противодействия не сработали. По ее данным, аудитория канала в США "выросла до пугающих размеров". "Они (американские власти) решили действовать такой старой дубинушкой, проверенной любым режимом, против которого они бы сами сейчас пели песни о том, какая это диктатура. Просто взять и запретить. Ровно это они и делают", - сообщила руководитель телеканала. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требования США к RT и Sputnik противоречат принципам свободы слова. Проблемы у телеканала, который на Западе считают проводником кремлевской пропаганды, возникли на фоне расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года. 11 сентября телеканал RT сообщил, что Министерство юстиции США направило письмо компании, которая обслуживает RT America, с требованием зарегистрироваться как иностранный агент.