Первые посты Лапшина в Фейсбук - о маразме в Азербайджане

ВЛАСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА: У НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАК МНОГО ЧИТАТЕЛЕЙ ФЕЙСБУКА С АРМЯНСКИМИ ФАМИЛИЯМИ.

В ближайшие дни, по мере выздоровления буду радовать читаталей во истину безумными выходками азербайджанского микроцарства с ничем не обоснованными амбициями мировой державы уровня США и России. А по сути - мелкие и не самые умные, пишет уехавший в Израиль из Баку блогер Александр Лапшин. В течение 7 месяцев его содержали в тюрьме в Баку за посещение Карабаха.

"Например, заместитель генпрокурора Азербайджана, некий Рустам Усубов часть обвинений в мой адрес насчет якобы сотрудничества с армянскими спецслужбами знаете как обьяснил? Цитата из обвинительного акта от 12.06.2017:

...наличие в читателях фейбука обвиняемого Лапшина такого "экстремиста" как бывший глава офиса по туризму Нагорного Карабаха Сергея Шахвердяна полностью доказывает сотрудничество Лапшина со спецслужбами Армении и его поддержку оккупации азербайджанских земель... (цитата).

Азерские пинкертоны превзошли сами себя. А вот я даже не знал, что меня читает такой интересный человек, как Сергей Шахвердян, занимающийся развитием туризма и сохранением памятников старины на территории Нагорного Карабаха. Сергей Шахвердян (Sergey Shahverdyan), теперь мы просто обязаны познакомиться! Спасибо азербайджанским "свахам" зампрокурору Усубову и крутому следаку полковнику юстиции Камалю Талыбову.

Помню, Талыбов меня убеждал, мол, ну разве у нормального человека может быть так много армян в друзьях? Это же "ненормально". Азерские следаки даже посчитали, что среди моих читаталей 5,7% лиц с армянскими фамилиями. Пипец тотальный. Попахивает нацизмом в стиле Геббельса, вам не кажется? По крайней мере, эти деятели на полном серьезе распечатали личные страницы всех тех, кто имеет армянскую фамилию и числится моим френдом, или фолловером в блоге. На это они извели примерно пару килограммов бумаги", пишет Лапшин.

Стыдно признаться, но до того, как оказался в азерской тюрьме я искренне полагал, что карабахский конфликт очень спорный и должен быть решен с учетом уважения к национальным границам Азербайджана. Какой я был идиот! Азербайджан еще в 1988 начал террор против армян в Сумгаите, Баку и Карабахе. По нацистской схеме "juden frei", только применительно к армянам, а не евреям. Впрочем, 95% евреев Азербайджана бежали из страны в тот же примерно период, что и начался конфликт в Карабахе. От греха подальше - покочат с армянами - за евреев возьмутся, генетическая память. Сегодня евреев в Азербайджане любят, ведь их почти нет, ну, меньше пары тысяч. От былых почти 100 тысяч до распада Союза.

Между тем, в обвинительном акте против меня за подписью замгенпрокурора Азербайджана Рустама Усубова дословно написано следующее (цитата):

...обвиняемый Лапшин назвал оккупированный Карабахский район "Ацахом",что доказывает вкупе с другом по Фейсбуку Сергеем Шахвердяном его сепаратистские действия...

Показательно, что твердящий с утра до ночи по толерантность Азербайджан считает армянское название Карабаха - Арцах незаконным. То есть армянский язык вне закона, говорить на родном языке армянам не полагается, иметь свою веру тоже нельзя и вообще, мол (цитата следователя Талыбова): "...геноцид армян - выдумки, если бы турки их вырезали - у нас было бы меньше проблем...".

Геббельс нервно курит.

Армяне, вы держитесь. Эти люди хотя вас видеть мертвыми и точка. И если вы в результате переговоров, или ослабления позиций Армении потеряете Карабах - знайте, что они придут вас резать. Как турки 100 лет назад. Озверение уже превзошло все допустимые пределы. #azeromarazm

Читаю новости про себя самого (эти дни я прямо "звезда", черт возьми) и узнаю много удивительного. Например, пишут, что я якобы лежу в хайфской больнице Рамбам, хотя по факту я там никогда не бывал за последние лет 20 и весь день 15.09 провел дома, либо в прогулках на набережной Хайфы. Болею конечно, когда вас душат и избивают ломая зубы и ребра это за день не проходит. Но от больницы я отказался, капельницы и катеторы пугают больше, чем любые рекомендации врачей. Состояние оценили как средней тяжести, но от госпитализации отказался и павильно сделал - даже за день есть прогресс: уже удается самостоятельно пить воду (вчера только через капельницу), жую еду (вчера не мог глотать - рефлекс не срабатывал от удушения в азерской тюрьме 9-10.09.17).

Не пленился по совету друзей зафиксировать свои травмы в полиции и в госпитале в Тель-Авиве. Как знать, куда дальше вся эта история выведет. Есть мнение, что прощать Азербайджану попытку меня убить нельзя и действовать надо грамотно через международные инстанции. Верю специалистам по международному праву и документы собираю, дальше буду держать в курсе.

С неменьшим интересом читаю свое "покаяние", что является явной фальшивкой. Они всерьез полагают, что лежа в реанимации с травмами можно что-то писать и каяться? С катетором на члене и судном под ягодицами? #azeromarazm