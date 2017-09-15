Армянский Гюмри и израильский Петах-Тиква готовятся стать городами-побратимами

  • Lragir.am
  • Общество - 15 Сентября 2017, 15:26
Армянский город Гюмри и израильский город Петах-Тиква готовятся стать городами-побратимами. Как сообщил сопредседатель общественного международного форума Армения-Израиль Гайк Котанджян на встрече с журналистами 15 сентября, соответствующее предложение было передано израильским сопредседателем форума Израиль-Армения, бывшим депутатом Александром Цинкером мэру Гюмри Самвелу Баласаняну.

В свою очередь, Александр Цинкер сообщил, что Баласанян пообещал изыскать возможность и побывать в Петах-Тикве. «Приятно, что мнения сторон о путях сотрудничества совпадают. Это говорит о синхронизации идей», - констатировал Александр Цинкер.

По его словам, в Петах-Тикве, название которого с иврита переводится как «Врата надежды», большая армянская община, есть воскресная армянская школа, сообщает Новости Армении - NEWS.am

Самое читаемое