Армянский город Гюмри и израильский город Петах-Тиква готовятся стать городами-побратимами. Как сообщил сопредседатель общественного международного форума Армения-Израиль Гайк Котанджян на встрече с журналистами 15 сентября, соответствующее предложение было передано израильским сопредседателем форума Израиль-Армения, бывшим депутатом Александром Цинкером мэру Гюмри Самвелу Баласаняну. В свою очередь, Александр Цинкер сообщил, что Баласанян пообещал изыскать возможность и побывать в Петах-Тикве. «Приятно, что мнения сторон о путях сотрудничества совпадают. Это говорит о синхронизации идей», - констатировал Александр Цинкер. По его словам, в Петах-Тикве, название которого с иврита переводится как «Врата надежды», большая армянская община, есть воскресная армянская школа, сообщает Новости Армении - NEWS.am
Армянский Гюмри и израильский Петах-Тиква готовятся стать городами-побратимами
- Общество - 15 Сентября 2017, 15:26