В Азербайджане грозят раскрыть европейский секс-скандал

После раскрытия коррупционной схемы Азербайджана в европейских структурах назревает новый конфликт, на сей раз в виде секс-скандала, заявил в ЕС бывший посол Азербайджана, ныне разыскиваемый через Интерпол по требованию Баку Ариф Маммадов, пишет armtimes.com. По его словам, главный лоббист азербайджанских властей во Франции, президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан Францис Мансель и его супруга имеют довольно странные сексуальные предпочтнения, для удовлетворения которых периодически наезжают в Баку, и азербайджанские власти оплачивают им визиты. «Есть и другие сенаторы и евродепутаты, которые приезжают в Азербайджан якобы в командировку, а на деле – для любовных похождений. За нас счет, конечно. Причем, власти все записывают», пишет Маммадов.