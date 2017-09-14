Олимпия Оганян: Серена Уильямс показала новорожденную дочь

Многократная победительница турниров серии Большого шлема экс-первая ракетка мира 35-летняя Уильямс родила дочь 1 сентября. Это первый ребенок теннисистки. Отцом девочки является американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, о помолвке с которым спортсменка объявила в конце декабря прошлого года. «Знакомьтесь Алексис Олимпия Оганян-младшая», – написала Серена Уильямс в комментарии к фотографии с дочкой в своем аккаунте в Instagram. Ранее сообщалось, что Уильямс после рождения ребенка планирует вернуться в теннис в 2018 году.