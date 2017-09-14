Кубок мира в Тбилиси: Левон Аронян вышел в четвертьфинал

На проходящем в Тбилиси розыгрыше Кубка мира по шахматам 13 сентября состоялись вторые партии 1/4 финала. Левон Аронян в длительной борьбе (97 ходов) обыграл российского гроссмейстера Даниила Дубова и вышел в четвертьфинал. Итоговый счет матча – 1.5-0.5. Как сообщает пресс-служба НОК Армении, теперь Ароняну предстоит встретиться с украинским гроссмейстером Иванчуком. Кубок мира проходит в Тбилиси со 2 по 28 сентября по нокаут-системе при 128 участниках. Из топ-30 мировой классификации не играют только двое.