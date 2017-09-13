Давид Арутюнян призвал не политизировать закрытие выставки о репрессиях

Министр юстиции Давид Арутюнян прокомментировал закрытие выставки о репрессиях в 1937 году, которая была открыта в музее Туманяна и работала 21 день. Министр сказал, что отношение Армении к репрессиям тех лет закреплено на законодательном уровне, и РПА и Армения никогда не скрывали осуждения тех событий. Мы готовим более объемные мероприятия на этот счет, сказал Арутюнян. Он призвал не политизировать закрытие выставки, которая работала 21 день. Напомним, что замминистра культуры Арев Самуэлян заявила в связи с закрытием, что выставка была «несколько политизирована».