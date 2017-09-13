Как Москва изготовила «фальшивых американцев»

Восьмого июня 2016 года некий житель США Мэлвин Рэдик опубликовал на своей странице в Фейсбуке ссылку на сайт dcleaks.com, где размещались материалы, похищенные с серверов Демократической партии США. Рэдик, который, согласно данным его аккаунта, живет в Пенсильвании, написал рядом с этой ссылкой: “Эти ребята публикуют правду о Хиллари Клинтон, Джордже Соросе и других американских лидерах. Это действительно интересно!” Но страница Рэдика в ФБ оказалась фальшивой. Этому есть несколько доказательств: · В Пенсильванском университете штата Индиана, который Рэдик указал как место учёбы, не нашлось студента с таким именем. · Несколько фотографий, поставленных на его странице, сделаны в Бразилии, но никаких упоминаний об этой поездке на странице нет. · Рэдик ни разу не сделал записи о себе, а лишь писал о предстоящих выборах в США, а потом и о президентстве Дональда Трампа. Как утверждает The New York Times, аккаунт Рэдика — один из сотен, а может и тысяч фейковых аккаунтов, созданных российскими хакерами для ведения информационной войны. Вмешательство России в американские выборы не ограничивалось кражей данных с серверов Демократической партии и их публикацией, пишет газета. Создавались — и по-прежнему создаются — аккаунты несуществующих людей, которые яростно выступали против кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, публикуя ложную информацию, или же также эмоционально поддерживали Дональда Трампа, когда он пытался наладить отношения с Россией. Выяснилось, что множество страниц несуществующих людей создавались и в Твиттере. В этой социальной сети пропагандировать что-либо еще проще, чем в Фейсбуке. Твиттер не учитывает ни количество подписчиков, ни предыдущие записи пользователя, когда он помещает тот или иной хэштег в список наиболее популярных. А это значит, что достаточно создать очень много фейковых аккаунтов, которые опубликуют нужный вам хэштег — и он окажется в числе самых популярных сообщений в сети Твиттер. Расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США обсуждается американскими медиа постоянно. Каждый месяц всплывают новые подробности этого дела. Конгресс США уже ввёл санкции против России, в связи с попыткой российских властей повлиять на внутреннюю политику Америки.
Как Москва изготовила «фальшивых американцев»
- Общество - 13 Сентября 2017, 12:57