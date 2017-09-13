Шармазанов: строительство церквей – единственная правильная инвестиция в Армении

Единственной правильной инвестицией в Армении является строительство церквей, заявил в среду журналистам вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов. По его словам, церковь – единственное место, где человек получает положительную энергию. Отвечая на вопрос журналистов, пытаются ли частные лица в Армении искупить свои грехи, строя церкви, вице-спикер парламента подчеркнул, что искупить грехи можно лишь перед Богом. "Я простой человек, я не судья, чтобы решать, сколько грехов, кто совершил", - добавил Шармазанов. Вместе с тем, комментируя ремарки журналистов о том, что эти люди могут осуществлять инвестиции в развитие экономики, Шармазанов подчеркнул, что строительство церквей нельзя противопоставлять развитию экономики. Он отметил, что церковь - священна, добавив, что нужно увеличить часы преподавания Истории Армянской Церкви в школах и ВУЗах, сообщает АРКА. Напомним, что экс-премьер Армении Грант Багратян сделал на своей странице в Фейсбук запись, в которой указывается на вину Армянской апостольской церкви в том, что в Армении долгие века не было государственности. Багратян призывает обложить деятельность ААЦ налогами и провести реформирование отношений гогсударства и церкви.