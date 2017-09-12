Делегация Кнессета Израиля почтила память жертв Геноцида армян. Делегация во главе с вице-спикером Кнессета Израиля, руководителем парламентской группы дружбы Израиль – Армения Тали Плосков в сопровождении руководителя группы дружбы Армения – Израиль Гагика Минасяна посетила мемориал Геноцида армян в Цицернакаберде. Члены делегации возложили венок к мемориалу Геноцида армян 1915 года и почтили молчанием память полутора миллионов невинных жертв. Гости побывали также в Музее-институте Геноцида армян, сделали запись в Памятной книге. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Делегация Кнессета Израиля почтила память жертв Геноцида армян
- Общество - 12 Сентября 2017, 18:36