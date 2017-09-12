/ТАСС/. Внешнеполитическая служба Евросоюза запустила во вторник новый сайт для информационного противодействия России в рамках кампании "ЕС против дезинформации". "Сегодня мы запускаем наш новый сайт www.euvsdisinfo.eu, чтобы предоставить вам единый источник, направленный на решение проблемы прокремлевской дезинформации", - говорится на сайте. Портал разработан оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force), созданной внешнеполитической службой ЕС в марте 2015 года. Как говорится на сайте, он будет предоставлять, в частности, интерактивную статистику и контент на английском, русском и немецком языках. Рабочая группа ЕС и резолюция ЕП Евросоюз в марте 2015 года объявил о создании группы специалистов, которая должна "противодействовать искажению информации о политике Евросоюза" в русскоязычном медийном пространстве. В первую очередь целевой аудиторией этой структуры должны были стать страны "Восточного партнерства" ЕС - Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. В ноябре 2016 года Европарламент (ЕП) принял резолюцию о борьбе с пропагандой третьих стран, включая Россию. Документ под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", в котором среди угроз называются, в частности, российские СМИ, был подготовлен польским депутатом Анной Фотига. По ее утверждению, Москва якобы "активно использует широкий спектр средств и инструментов, включая специальные фонды, многоязычные телевизионные каналы, информационные агентства, социальные медиа и интернет-троллей для нападок на западные ценности, разъединения Европы, обеспечения внутренней поддержки и создания восприятия, что страны (программы) "Восточного партнерства" являются несостоявшимися". В резолюции отдельно упоминались телеканал RT, агентство Sputnik, а также фонд "Русский мир" и Россотрудничество.
Евросоюз запустил новый сайт для информационного противодействия России
- Общество - 12 Сентября 2017, 15:43