К 200-летию со дня рождения Айвазовского: в картинной галерее Армении открывается выставка работ мариниста

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения всемирно известного художника-мариниста Ивана (Ованнеса) Айвазовского. По случаю этой знаменательной даты в Ереване 15 сентября откроется выставка «Сотворение», освещающая творческий путь художника на основе хранящихся в Национальной галерее Армении произведений и документальных материалов из различных архивов. Впервые в Армении будет демонстрироваться знаменитая картина мастера «Хаос. Сотворение мира» из коллекции Конгрегации мхитаристов в Венеции. Юбилей Айвазовского входит в календарь памятных событий и дат 2017 года, отмечаемых ЮНЕСКО. Директор Национальной галереи Арман Цатурян сегодня на встрече с журналистами заявил, что на выставке будут представлены 52 пейзажа, 26 образцов графического и 1 образец декоративно-прикладного искусства, 20 документов. «Будут представлены графические работы из нашей коллекции, которые никогда не демонстрировались в рамках постоянных экспозиций. Большинство людей воспринимают Айвазовского как мариниста, но у него есть и хорошие графические работы, пейзажи, наброски. Для многих это станет открытием», – отметил он. Об этом сообщает Panorama.am.