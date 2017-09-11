Семилетний Арен Эмрикян из Чикаго стал чемпионом мира по шахматам

Семилетний Арен Эмрикян, проживающий в Чикаго, стал чемпионом мира по шахматам среди детей до 8-ми лет. Первенство проводилось в августе в бразильском городе Покос де Кальдос, пишет АМИ “Новости-Армения” со ссылкой на Chicago Tribune. "Игре в шахматы меня научила мама. Не помню, когда сыграл в первый раз, столько времени прошло... может быть два год. Я думаю, мама хотела, чтобы я был особенным, она считала, что шахматы - это хорошая логическая игра", - сказал Арен. По его словам, если правильно играть и не жульничать, шахматы становятся действительной развлечением. "Я занимаюсь с тренером по полтора часа каждую неделю. Обычно, я веду агрессивную игру, могу думать на 4-5 шагов вперед. В защите я не очень хорош, когда играю в стиле защиты, в основном, проигрываю", - признался маленький шахматист. По словам Арена, победа, которую он одержал в Бразилии, стала для него большой неожиданностью. "Я был воодушевлен тем, что участвую, однако очень нервничал. Не ожидал, что смогу победить", - сказал мальчик.