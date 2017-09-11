Ураган «Ирма»: удар по Флориде

Скорость ветра в урагане стабильно достигает 195 км/ч и периодически превышает этот показатель Ураган «Ирма» в воскресенье обрушился на остров Ки-Уэст, штат Флорида, принеся с собой сильные ветры и проливные дожди, и двинулся на север вдоль густонаселенного западного побережья штата. Ураган, вызвавший сильные разрушения на Карибских островах, ослаб до шторма третьей категории, однако скорость ветра по-прежнему стабильно достигает 195 км/ч и периодически превышает этот показатель, сообщают в Национальном центре по ураганам. Мощный шторм может причинить ущерб на миллиарды долларов и вызвать разрушения в отдельных районах штата, где уже на протяжении ста лет не было сильных ураганов. «Ирма» уже вызвала оползни на островах Флорида-Кис. Ожидается, что в воскресенье, переместившись к западному побережью штата, ураган вызовет оползни и там. На островах объявлена обязательная эвакуация. Траектория урагана сместилась к западу; сейчас «Ирма» приблизилась к городу Санкт-Петербург, Флорида. Первоначально ожидалось, что основной удар придется на Майами – город, расположенный на восточном побережье Флориды. Метеорологи прогнозируют опасные штормовые волны высотой три-четыре метра на побережье Мексиканского залива, когда шторм достигнет городов Нэйплс и Форт-Майерс, а затем двинется к крупному городу Тампа. Более миллиона жилых домов и коммерческих помещений осталось без электроснабжения. «Люди должны относиться к этому шторму очень серьезно», – заявил вице-президент Майк Пенс, заверив, что правительство поможет жителям пострадавших районов. Тем временем миллионы жителей Флориды прячутся в специальных убежищах и тщательно задраенных помещениях. По словам синоптиков, «комбинация штормового ветра и потоков воды приведет к тому, что обычно сухие районы вблизи побережья будут затоплены прибывающей водой». «Молитесь за нас», – сказал губернатор штата Рик Скотт в интервью каналу ABC News. Губернатор заявил: «Я очень беспокоюсь за западное побережье. Эти штормовые волны смертельно опасны». В субботу вечером Скотт напомнил жителям, что в штате чрезвычайное положение, призвав их покинуть пределы штата или переселиться в убежища. «Это ваш последний шанс принять верное решение», – сказал он. Скотт также вновь призвал медсестер и работников чрезвычайных служб на добровольных началах принять участие в восстановлении после шторма. Более 75 000 человек прислушались к совету губернатора и отправились в убежища, которых в штате насчитывается около 400. Около 76 000 семей сообщили, что у них в домах нарушено электроснабжение. После того, как ураган сменил траекторию и повернул на запад, эвакуироваться начали и жители Тампы, которые считали, что шторм обойдет их стороной. Тампу уже почти сто лет не задевал ни один ураган. Метеорологи предупреждают, что на значительной части территории штата возможны торнадо. «Принимайте меры, чтобы спастись», – советует Национальная служба погоды на островах Ки Уэст. – Это – чрезвычайно опасная ситуация, угрожающая жизни». Власти Флориды распорядились об эвакуации в общей сложности 6,3 миллиона человек, что составляет приблизительно треть населения штата. Это привело к возникновению крупномасштабных пробок на автодорогах и большим скоплениям людей в убежищах. Ураган «Ирма», унесший не менее 22 жизней в Карибском бассейне, может нанести многомиллиардный ущерб третьему по численности населению штату США. По словам обслуживающих компаний, по данным на утро воскресенья электроснабжения лишены около 6000 частных домов и коммерческих зданий. Как сообщает Национальный центр по ураганам, в субботу вечером ураган обрушил сильные ветра на острова Флорида-Кис. Так, на острове Ки-Уэст скорость ветра достигает 143 км/ч, а уровень воды примерно на 60 см выше нормы. Тем временем президент США Дональд Трамп в субботу провел совещание со своим кабинетом министров в резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд. По словам президента, береговая охрана, Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям и прочие службы федерального и местного уровня готовы к встрече с ураганом. В связи с ожидаемым ущербом от урагана «Ирма», который обрушился на США вслед за разрушительным ураганом «Харви» в Техасе, Трамп пообещал попросить Конгресс ускорить усилия по реформированию налогового кодекса США. «В связи с происходящим из-за урагана я попрошу ускорить процесс. Я в любом случае хотел его ускорить, но теперь это еще более необходимо», – сказал он министрам. Трамп назвал «Ирму» «штормом огромной разрушительной силы» и попросил «всех, кто находится на пути шторма, следовать указаниям и покинуть районы, по которым пройдет шторм». Ураган обрушился на Кубу в пятницу вечером, на тот момент достигнув пятой категории. На Кубе, как и на других карибских островах, ураган с корнем выворачивал деревья, срывал крыши с домов, нарушил телефонную связь во многих регионах. Ураган уже унес не менее 25 жизней. Наиболее тяжелые потери понес курортный остров Барбуда, где проживают менее 2000 человек. По словам премьер-министра Гастона Брауна, около 95 процентов зданий на острове повреждены или разрушены. Остров также готовился к урагану четвертой категории «Хосе», однако к вечеру субботы стало ясно, что ураган обойдет его стороной. На полное восстановление электроснабжения в Пуэрто-Рико, где «Ирма» оставила без электричества более миллиона человек, может уйти до полугода. Министерство обороны выделило три корабля ВМС, около двух десятков самолетов и сотни военнослужащих морской пехоты, чтобы помочь Пуэрто-Рико и Американским Виргинским островам в проведении восстановительных работ после урагана.