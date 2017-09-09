Мощный ураган "Ирма" надвигается на Флориду, местные власти уже приказали эвакуироваться 5,6 миллионам жителей - это около четверти всего населения штата. В ночь на субботу мощность урагана достигла максимальной пятой категории. Ожидается, что "Ирма" - один из мощнейших ураганов в Атлантике за последнее столетие - обрушится на Флориду в воскресенье утром, принеся с собой разрушения и затопление. В настоящее время ураган приблизился к северной части Кубы, вызвав сильные ливни и ветер скоростью около 250 км в час. По данным Рейтер, около 50 тысяч туристов покинули остров из-за приближения урагана. В некоторых районах Кубы отключено электричество, есть перебои со связью, однако синоптики надеются, что ураган пройдет лишь по касательной, позволив избежать значительных разрушений на острове. Масштабная эвакуация жителей Флориды по требованию властей осложняется из-за пробок на дорогах и дефицита топлива на заправках. Покинуть свои дома приказано жителям юга штата, а также владельцам недостаточно крепких домов.