При землетрясении в Мексике погибли не менее 61 человека

Число жертв мощного землетрясения в Мексике достигло 61 человека. Наибольшее число погибших в мексиканском штате Оаксака - здесь стихия унесла жизни не менее 45 человек. Подземные толчки магнитудой до 8,1 были зафиксированы накануне ночью в южной части Мексики. Эпицентр землетрясения находился в прибрежной зоне примерно в 90 километрах на юго-запад от города Пихихьяпан в штате Чьяпас. Толчки вызвали волны цунами высотой не более 70 сантиметров, которые не нанесли ущерба. Ранее сообщалось, что в городе Матиас-Ромеро рухнуло здание отеля. Точный масштаб разрушений еще не ясен. По словам президента Мексики Энрике Пенья Ньето, удар стихии был сильнейшим за последние 100 лет. Толчки ощущались и в столице Мексики Мехико-сити, отдаленной от эпицентра почти на тысячу километров.