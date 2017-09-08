Слово Католикоса всех армян на трехсторонней встрече духовных лидеров региона

Ваше Святейшество, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл! Достопочтенный Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Паша-Заде, председатель Управления мусульман Кавказа! Приветствуем Вас на этой очередной встрече духовных лидеров региона, которая стала возможной благодаря последовательным посредническим усилиям нашего духовного брата во Христе Святейшего Патриарха Кирилла. Шесть лет прошло со времени нашей последней встречи в этом формате, которая состоялась в 2011 г. в Ереване в рамках заседания президиума Межрелигиозного совета СНГ. С надеждою на установление желанного мира в жизни наших народов мы направляемся на эти встречи, дабы обсудить пути, которыми мы, духовные лидеры, можем посодействовать мирному урегулированию карабахского конфликта. Сегодня, к сожалению, результаты прилагаемых усилий мало осязаемы, однако намного значительнее и предметнее ожидания наших народов в этом поиске мирного сосуществования. В этом отношении мы ожидаем положительных результатов от организуемых время от времени встреч президентов и министров иностранных дел Армении и Азербайджана и от всего переговорного процесса. Вопреки заявлениям, озвучиваемым по итогам встреч президентов Армении и Азербайджана, нашим призывам и обращениям, сегодня, в условиях режима прекращения огня, ситуация на линии соприкосновения продолжает оставаться напряженной, по-прежнему, гибнут военнослужащие, а иногда и мирные жители приграничных населенных пунктов. В частности, считаем крайне тревожным явлением, когда военнослужащие скрываются за спиной своего гражданского населения, тем самым, преднамеренно превращая его в мишень для противной стороны. С другой стороны границы не перестают звучать воинственные призывы, заявления о своем возрастающем вооружении. Все это в большой мере ставит под угрозу усилия по формированию атмосферы взаимного доверия и взаимопонимания. Подрывая и без того хрупкий режим прекращения огня, они приводят к новой, реальной эскалации конфликта, очевидцами и свидетелями которой мы стали в апреле прошлого года, когда вооруженные силы Азербайджана предприняли широкомасштабные боевые действия. Всем нам известна тревожная хроника тех дней, зафиксированная, в частности, мировым сообществом, – истязания, жестокости и насилие по отношению к павшим на поле брани солдатам, а также к мирному населению, причиненные разрушения и потери. Вспоминая об этих событиях, возникает естественный вопрос: как могут сохраняться стабильность ситуации и мир, когда усилия в этом отношении носят односторонний характер? Как достичь мира, когда в Азербайджане не жалеют сил и средств, чтобы всеми возможными и невозможными способами в собственном народе посеять ненависть и вражду к соседу – к армянскому народу, а на справедливые и объективные оценки армянской стороны и международного сообщества отвечать безосновательными обвинениями. Миру в нашем регионе, как и урегулированию карабахского конфликта исключительно путем переговоров нет альтернативы. Нет альтернативы и свободной и независимой жизни нашего верующего народа в Нагорном Карабахе. Сегодня является императивом проявить волю и принять обязательство поиску разрешения конфликта исключительно посредством переговоров и предупреждения нарушений режима перемирия, для отвода с границ снайперов, прекращения непрестанных обстрелов, дабы в условиях режима прекращения огня не причинять более несчастье семьям, сохраняя безопасной жизнь наших чад, призванных на ратную службу. Каждая пуля, выпущенная в создание Божье, направлена и против Бога. Именно в этом мы видим нашу миссию духовных лидеров: увещевать и напутствовать, вместе с нашими сподвижниками формировать то сознание и ту атмосферу взаимопонимания и толерантности, в условиях которых станет возможным продвижение процесса мирного урегулирования конфликта. Одновременно мы должны постоянно обращаться с призывом к военнослужащим сохранять режим прекращения огня и воздерживаться от провокаций. Мы придаем большую важность роли международного сообщества, в частности, миссии Минской группы ОБСЕ в деле применения механизмов контроля на линии соприкосновения и расследования инцидентов на границе. Выражаем нашу признательность Святейшему Патриарху Кириллу и всей Русской Православной Церкви за сострадание и посреднические усилия, которые они проявляют с первого же дня конфликта. Богу угодны те, кои следуют путями справедливости и мира, ибо там Его любовь и благословение, покровение и милость, как говорится в Святом Писании: “Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир” (Иак. 3:18). Следовательно, объединим наши усилия и будем совместно следовать этими путями. В этом процессе все мы несем ответственность. Возносим Наши молитвы Всевышнему Богу, испрашивая, дабы благословил и увенчал успехом инициативы всех мужей, общественных структур и организаций, которые нацелены на восстановление отношений между двумя народами, упрочение солидарности и формирование атмосферы взаимного доверия. Пусть благословением Всевышнего в мире и в жизни наших народов всегда преобладают дух примирения и плодоносят взаимопонимание и доброжелательность. Спасибо за эту встречу.