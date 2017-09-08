Сечин назвал «кретинизмом» оглашение прокуратурой его разговора с Улюкаевым

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин прокомментировал действия прокуратуры, которая обнародовала в суде стенограмму его разговора с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. «Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну», - ответил Сечин специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову на вопрос, как он относится к таким действиям прокуратуры. Он также добавил, что «процесс, конечно, должен был быть закрытым». Об этом сообщают «Ведомости», которые пока не располагают комментарием Генпрокуратуры.