В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами

Землетрясение магнитудой 8 произошло в Тихом океане у берегов Мексики. На несколько стран Латинской Америки может обрушиться цунами, предупреждают сейсмологи. По данным властей Мексики, в результате землетрясения в стране погибли как минимум шесть человек. Президент Мексики Энрико Пенья Ньето назвал землетрясение самым мощным в стране за последние сто лет. Эпицентр землетрясения находится в 100 километрах к юго-востоку от города Пихихьяпан, а его очаг залегает на глубине 35 километров, сообщает геологическая служба США. "Волны цунами до трех метров в высоту могут наблюдаться на берегах Мексики", - передает агентство Франс пресс сообщение Тихоокеанского центра предупреждения о цунами. Также волны могут достигнуть Аргентины, Гватемалы, Эль-Сальвадора и других стран региона, но они будут слабее, чем в Мексике, отмечают в центре. Землетрясение почувствовали в Мехико, который находится в нескольких сотнях километров от его эпицентра. Очевидцы в городе говорят о сильных подземных толчках, в нескольких районах отключилось электричество. Толчки достигли города ночью - очевидец в беседе с агентством Рейтер рассказал, что люди выбегали из домов на улицы в пижамах. О серьезных разрушениях или погибших сообщений нет. Мексике также угрожает ураган "Катя", который сформировался в Мексиканском заливе в ночь на четверг и, по прогнозам синоптиков, должен дойти до берегов Мексики в пятницу. Накануне ураган "Катя" усилился - скорость ветра достигла 140 километров в час. Ураган достиг 300 километров в диаметре и сейчас находится к юго-востоку от города Тампико.