Более миллиона жителей островов Карибского бассейна пострадали от разрушительного урагана "Ирма", еще 26 миллионов находятся в опасности, сообщил международный комитет Красного Креста. По данным организации, сильнейший ураган разрушил почти все здания на Барбадосе и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико, а также принес значительные разрушения на Британские Виргинские острова, острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис. По последним данным, ураган унес жизни 10 человек. Красный Крест выделил около 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий удара стихии на островах. Ураган уже достиг пятой, максимальной категории, скорость ветра в центре "Ирмы" достигает 300 км/ч. Его называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. Специалисты отмечают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. В настоящее время ураган направляется в сторону Гаити. Далее на его пути будет Куба, а к выходным он должен обрушиться на американский штат Флорида, власти которого готовятся к масштабным разрушениям и уже эвакуировали жителей и туристов из опасных районов. Уже переживший ураган остров Барбуда сейчас непригоден для жизни, заявил премьер-министр островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун. "Это полное разрушение, - сказал премьер во время пролета над островом, население которого составляет 1600 человек, - Остров буквально ушел под воду. Я считаю, что сейчас Барбуда непригодна для жизни". Соседний остров Антигуа с населением 80 тысяч человек избежал серьезного ущерба - серьезных разрушений и погибших там нет, говорил Браун ранее. В южной части поделенного между Францией и Нидерландами острова Сен-Мартен разрушен аэропорт, третий по величине на Карибских островах. Ранее сообщалось, что остров остался без электричества.