Обращение к Католикосу Всех Армян Гарегину Второму

Ваше Святейшество! Казалось бы, весть о встрече трех влиятельных духовных предводителей должна обрадовать нас, ведь для нас, беженцев из Азербайджанской ССР, каждая такая встреча могла бы наконец разорвать тянущийся вот уже тридцать лет непрерывный ряд трагедий, лишений, страданий и способствовать перенесению ситуации в сферу гуманитарных отношений. Однако наши сердца охвачены величайшим беспокойством. На протяжении этих кажущихся бесконечными десятилетий собиралось множество разных, даже самых влиятельных людей мира, публиковались различные документы, провозглашались процессы, казалось бы ведущие к мирному разрешению. Но эти шаги, в конечном счете, приводили к новым конфликтам, кровопролитию, испытаниям и страданиям. Причина кроется в том, что эти встречи не могли переломить лежащие в основе процессов ложные посылы, порождающие бесконечную вражду и кровопролитие, а именно: - Непосредственно после предложения Карабаха привести свой правовой статус в соответствие с представлениями населения, все армяне, проживавшие вне Карабаха: в Баку, Сумгаите, Кировабаде, Нахиджеване и во всех регионах Азербайджана, подверглись нечеловеческим гонениям а многие были убиты невесть откуда взявшимися группами организованных человекоподобных. Вскоре стало очевидно, что группы преследуют четкие цели, одной из которых является по крайней мере захват власти в стране, подчинение людей своей воле. Убийствам и жестокому обращению люди подвергались по национальному признаку. - Подобные убийства, зверства, совершаемые исходя из религиозных принципов 27 лет спустя в Ираке и Сирии группами, установившими на захваченных территориях собственную власть и объявившими исламское государство, международная общественность квалифицировала как представляющие величайшую террористическую угрозу для человечества. - На территории бывшего СССР были приняты многочисленные подобные заявления автономными образованиями Абхазии, Чечни, Осетии, Приднестровья, Крыма, однако после них в Тбилиси не был убит ни один абхаз, в Москве не был убит ни один чеченец, тогда как после заявления Карабаха армян убивали по всей территории Азербайджанской ССР, и эта атмосфера убийств и страха создавала невыносимые условия для проживания также иных народов, живших в Азербайджанской ССР (ассирийцев, греков, русских), религиозных и социальных групп. - Из такого Азербайджана пытались бежать и спастись и армяне, и другие, в том числе и те азербайджанцы, для которых была нетерпима эта атмосфера насилия. Все это должно было насторожить ответственных руководителей СССР как союзного, так и республиканских уровней и осознать, что они имеют дело с качественно новым, не проявившим себя до тех пор безгранично опасным явлением. Кем и с какой целью создавалась эта структура, и как была связана она с развалом СССР? Мы, спасавшиеся от “Исламского государства” Западного Прикаспия, пытались спасти наши семьи, наших детей кулаками, но не сумели спастись ни в Сумгаите, ни в Нахиджеване, в Баку и Кировабаде, и лишь после страшных потерь (нынешнее Исламское государство не вспарывает животы беременных женщин, не насилует и не убивает матерей перед глазами их детей, а “только” обезглавливает их) смогли организовать нашу защиту от погромщиков на тех территориях, которые сейчас называются НКР. - НКР провозглашена попыткой противостояния геноциду, реализуемому Каспийским Исламским Государством, причем тогда, когда Бакинский режим объявил о выходе из состава СССР. Согласно порядка выхода из состава СССР, Карабахская Автономия провела свой референдум. Однако, этот референдум не получил своего подтверждения со стороны руководства СССР, который перестал существовать в результате объявленного соглашения о развале Советского Союза, достигнутого тремя безответственными лицами,- руководителями Беларуси, Украины и России. - Этих людей мы считаем не только безответственными, но и преступными лицами, поскольку Закон о выходе союзных республик из состава СССР был создан таким образом, что не оставлял перспективы кровавых вакханалий в автономиях и компактно проживающих национальных общин, а создавал алгоритм бескровного развода, при котором население автономии (общины) не становилось заложником чьих-либо преступных замыслов. Эти вышеупомянутые лица, даже если они по какой-то причине не желали опираться на Законы СССР, были обязаны разработать какую-то процедуру, позволявшую жителям автономий избежать кровавых вакханалий судьбы. Но они не сделали этого и сегодня несут прямую ответственность за гибель и мучения сотен тысяч и миллионов людей. - В течение последних нескольких лет представители “цивилизованных стран”, международных структур, в том числе Минской группы, привыкших добиваться своих целей ценою крови и страданий людей, объявили места проживания беженцев “оккупированными территориями”, тем самым узаконивая убийство наших детей в местах нашего изгнания, превращая нас из перемещенных лиц в беженцев. Есть много заинтересованных сил, инерцию влияния которых никому до сих пор не удавалось преодолеть и чьими заложниками являются руководства как Армении, так и Азербайджана и Арцаха, фактически вся политическая верхушка стран. И если сегодня или в предстоящие несколько дней духовные предводители не смогут преодолеть этот кровавый круговорот, если они своим авторитетом ратифицируют господствующую ложь, то не ясно, на кого и на что должны впредь возлагать свои надежды тысячи и тысячи людей, оказавшиеся в статусе беженцев. Ваше Святейшество! В течение последних нескольких месяцев самые авторитетные силы: Конгресс Соединенных Штатов Америки, Президент США Д. Трамп, Римский Папа Франциск, Президент Российской Федерации В. Путин (такой же позиции придерживаются и другие силы) считают проблемой всего человечества, катастрофой и вызовом всему человечеству уничтожение прежде всего христианских, но также и других религиозных концессий, и самобытных культур коренных народов Большого Ближнего Востока, рассеяние по всему свету и ассимиляцию их носителей. Они обязались найти такое решение, которое обеспечит возвращение носителей этих религий и культур, мирную жизнь и процветание на их родине. И это станет стимулом и для всего региона и в очень многих случаях для будущей мирной созидательной жизни всей планеты. Ваше Святейшество! Западный Прикаспий является частью Большого Ближнего Востока, и нам ясно, что деятельность созданной машины убийств обусловлена поддержкой и покровительством влиятельных мировых структур. И единственным средством, которое позволит справиться с этим бедствием, явились бы наши совместные обсуждения с духовными пастырями путей, определение целей и действий, направленных к организации совместной мирной жизни в Западном Прикаспии, при содействии влиятельных сил, действительно заинтересованных в установлении мира. Мы убеждены, что только лишь целеустремленные переговоры с согласованием различных подходов способны превтратить Вашу встречу 8-го сентября в путь надежды и благословения для народов региона. И успех этой встречи станет формулой и проторит дорогу для других народов Большого Ближнего Востока. Ваше Святейшество! Возможно, в указанном контексте и может показаться второстепенным, но именно в этом контексте эта проблема приобретает столь важный и даже критический характер,- тысячи верующих из Западного Прикаспия оказались сейчас в статусе беженцев. В свое время эту паству объединяла Епархия Азербайджана, с резиденцией в церкви Св.Григория Просветителя в г.Баку, которая установила очень тесные взаимоотношения со всеми народами региона. На сегодня ее на деле нет, хотя и сохранена на бумаге, тогда как сегодня она как никогда очень нужна, поскольку объединяла бы рассянное по всему свету армянство Гандзака, Нахижджевана, Баку и поддерживала связи с представителями народов и религий, разделивших с нами общую судьбу. Ваше Святейшество! Возможно, при наличии Епархии нам бы удалось избежать выселения большой группы беженцев в июне этого года из общежития по ул.Домостроительной, г. Москвы, когда вдруг оказалось, что в стремлении отхватить свое, люди, объявившие себя депутатами, президентами, премьерами, не готовы оставить даже 3000 кв.метров 300 гражданам (армянам, бежавшим из Баку в Москву черным январем 1990 года) страны, площадь которой составляла 22 млн.кв.километра. И кому, если не Вам, наш духовный пастырь, выпала миссия преодолеть хаос, полный страданий, созданных деятельностью мирских руководителей и сохраняющихся все последние 30 лет. Уповаем на Вас и на Вашу преданность делу. С сыновним смирением՝ Председатель Союза Армян Азербайджанской ССР Мартин Тер-Исраелян Кординатор Президиума Съезда Беженцев из Азербайджанской ССР Мариам Авагян 05.09.2017 Г. Ереван refugeesazssr@gmail.com
Обращение к Католикосу Всех Армян Гарегину Второму
- Общество - 07 Сентября 2017, 18:47