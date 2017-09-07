Ураган "Ирма", который ранее вызвал серьезные разрушения на островах в Карибском море, приближается к американской территории Пуэрто-Рико. С приближением урагана в Пуэрто-Рико усилился ветер и проливные дожди. В среду по меньшей мере семь человек погибли на заморских территориях Франции, еще один человек погиб в результате удара стихии на острове Барбуда. Премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун сообщил, что в результате урагана остров, на котором проживают 1700 человек, был полностью разрушен. По предварительным оценкам, на восстановление инфраструктуры, которая, по оценкам властей, разрушена на 95%, потребуется около 150 миллионов долларов. Похожая ситуация сложилась на французской территории Сен-Бартелеми и разделенном между Францией и Нидерландами острове Сен-Мартен. Как сообщается, многие территории остались без электричества, в некоторых местах зафиксированы наводнения, в домах местных жителей ветром снесло крыши. "Ирму" называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. Скорость ветра в центре урагана достигает 300 км/ч. Ураган достиг пятой, максимальной категории - он сильнее урагана "Харви", который ранее обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида и на заморских американских территориях в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах. На острове Ки-Уэст (штат Флорида) власти США объявили обязательную эвакуацию. Пока непонятно, какое влияние окажет ураган на материковую часть США.