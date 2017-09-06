Франция оставляет нефть и газ в прошлом

Коммерсантъ В среду министр экологических преобразований Франции Никола Юло представил проект закона, предусматривающий отказ от разработки газовых и нефтяных месторождений. Законопроект затрагивает добычу углеводородов как на территории материковой Франции, так и на всех ее заморских территориях. Предполагается, что власти перестанут выдавать разрешения на разработку новых месторождений, а уже выданные прекратят свое действие к 2040 году. Именно тогда Франция полностью должна отказаться от добычи нефти и газа. Нынешний законопроект является частью стратегии экологического развития Франции, которая была представлена министром Юло еще в июле. Тогда он объявил о конце эпохи дизельных и бензиновых автомобильных двигателей в стране, которые должны исчезнуть к 2040 году. Сегодня министр представил проект закона, который запретит сначала исследования, а затем и разработку всех нефтегазовых месторождений во Франции. Причем речь идет как о самой метрополии, так и о проектах в море и на заморских территориях. Уже выданные разрешения и действующие проекты, конечно, никто не отменит и не заморозит. Но к 2040 году добыча будет прекращена в силу того, что нынешние разрешения на разработку месторождений не будут продлеваться, а новые власти выдавать не собираются. Шаг французского правительства выглядит революционным. В случае принятия этого закона Франция станет первой в мире страной, запретившей добычу нефти и газа. Сам министр говорит о том, что выполнить условия Парижского договора по климату возможно, только если «80% изведанных полезных ископаемых продолжат оставаться под землей».