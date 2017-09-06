Ровно 62 года назад в Турции произошли гонения греков и армян - news.am

Ровно 62 года назад в Турции начались гонения на армян и греков подобно событиям 1915 года. Напомним, что 6-7 сентября 1955 года в Стамбуле и Измире была организованна резня армянского и греческого населения Турции. В ходе резни имели место быть массовые случаи изнасилования, уничтожения чужого имущества и грабежи. В ходе массовых беспорядков власти Турции не предприняли никаких попыток вмешаться и обеспечить защиту армянского и греческого населения в Стамбуле и Измире. В ходе массовых беспорядков было убито 16 человек, из которых троих сожгли, их тела были обнаружены в парке. Ранение получило более 500 человек. Все они были христианами. В общей сложности разграблению подверглись 4214 домов, 1004 офиса, 73 церкви, 26 школ, а также другие учреждения. Спустя годы после резни 1955 года, бывший руководитель специальных подразделений армии Турции Сабри Йирмибешохлун отметил, что произошедшие в сентябре 1955 года беспорядки были организованны специальными подразделениями турецкой армии, которые, по его словам, были прекрасно организованны. «Если бы армяне и греки остались в Турции, смогли бы мы сейчас иметь такое национальное государство ?»,- заявил однажды бывший руководитель специальных подразделений армии Турции, сообщает news.am.