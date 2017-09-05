Московский «Арарат» прекратит свое существование

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян сообщил «Спорт-Экспрессу», что матч против «Рязани» станет для клуба последним. Этот матч состоится 8 сентября. «Нам объявили, что «Арарат» закрывается. Матч против «Рязани», вероятнее всего, станет последней игрой. Я готов объяснить причины после игры с «Рязанью» на пресс-конференции. Пожалуйста, приезжайте. Я думаю, так просто клуб не может завершить свое существование. Тем более под названием «Арарат». Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений. Так не должно быть!» — сказал Григорян. Капитан «Арарата» Алексей Ребко заявил, что футболистам пока не говорили о закрытии клуба. «Нам пока ничего не говорили о расформировании команды. Мы продолжаем тренироваться и готовиться к следующему матчу. Если тренер так сказал, значит он знает больше нас», — сказал Ребко. Московский «Арарат» был создан в начале этого года, а летом приобрел профессиональный статус. В состав команды, помимо Ребко, вошли такие известные футболисты, как Роман Павлюченко и Марат Измайлов. В конце августа клуб покинул президент Валерий Оганесян. «Арарат» обвинил бывшего президента в том, что он вывел со счетов команды 20 млн руб. Сам Оганесян эту информацию опроверг. «Арарат» после первых семи туров чемпионата России в Профессиональной футбольной лиге (третий по силе дивизион) идет на первом месте. Команда набрала 17 очков. Роман Павлюченко в этих матчах забил шесть голов, Игорь Лебеденко — четыре.