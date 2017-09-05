Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по объектам россиян-боевиков ИГ

Находящийся в Средиземном море фрегат «Адмирал Эссен» утром 5 сентября нанес удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам «Исламского государства» (организация запрещена на территории России) в районе города Дейр-Эз-Зор. В сообщении пресс-службы Минобороны отмечается, что удар был нанесен по укрепрайону рядом с населенным пунктом Эш-Шола, который удерживался группой боевиков, основу которой составляли выходцы из России и стран СНГ. По данным российского оборонного ведомства, удар «Калибрами» уничтожил «крупное скопление боевиков», а также пункты управления и узел связи боевиков, склады с вооружением и боеприпасами и завод по ремонту бронетехники террористов. В Минобороны заверили, что пуски «Калибров» помогут дальнейшему продвижению сирийских правительственных войск, которые продолжают операцию по уничтожению укрепрайона ИГ в районе вот уже несколько лет осаждаемого боевиками города Дейр-Эз-Зор. «Разгром ИГ в районе Дейр-Эз-Зор и деблокирование города станут стратегическим поражением международной террористической группировки в Сирийской Арабской Республике», — подчеркивается в сообщении Минобороны.

