В Ереване 18 – 20 сентября пройдет 6-ой Всеармянский форум Армения – диаспора

18 – 20 сентября пройдет 6-ой Всеармянский форум Армения – диаспора «Взаимное доверие, единство и ответственность». Об этом на встрече с журналистами 5 сентября заявила министр диаспоры Армении Грануш Акопян. По словам министра, форум предусматривается провести в преддверии годовщины Майских побед в героических битвах, 100-летия провозглашения Первой Республики Армения, а также 2800-летия Еревана. В отличие от предыдущих форумов, 6-ой отличится рядом особенностей. Впервые, согласно министру диаспоры, на форуме выделены 4 главных направления, для организации работы по которым отобраны ответственные ведомства – министерства обороны, иностранных дел, международной экономической интеграции и реформ, диаспоры. «На форум приглашены руководители, представители всеармянских образовательных и религиозных структур. 1400 армян диаспоры из 70 стран уже подтвердили свое участие в форуме. Нам удалось установить связь с такими далекими странами, как Мьянма, Малайзия, Япония, Мексика, Сингапур», - отметила Акопян. Будут участвовать в форуме и освещать его 92 журналиста, Форум будет состоять из 3 пленарных заседаний и 16 заседаний по секциям. «На первом пленарном заседании выступят президенты Армении и Нагорно-Карабахской Республики Серж Саргсян и Бако Саакян, Католикос всех армян Гарегин II и Католикос Великого дома Киликийского Арам I. На второй день намечена встреча с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном, на которой будут обсуждены экономические вопросы. На третьем пленарном заседании выступит председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян, и эксперты подведут итоги состоявшихся 16 заседаний по секциям», - добавила Грануш Акопян.