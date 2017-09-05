Путин ответил на слова Кадырова о планах воспротивиться позиции России

Все граждане могут иметь собственное мнение по поводу внешней политики своей страны, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, как он оценивает слова главы Чечни Рамзана Кадырова о готовности выступить против позиции России, если та поддержит официальные власти преимущественно буддистской Мьянмы в конфликте с мусульманами-рохинджа. «Каждый человек имеет право иметь собственное мнение. Это вне зависимости от его должностного положения. Что касается руководителей регионов, это тоже в полном объеме их касается», — заявил Путин на пресс-конференции в Китае, где закончился саммит БРИКС. Он также заверил журналистов, что в недавних заявлениях Кадырова «нет никакой фронды». «Прошу всех успокоиться, все в порядке», — подчеркнул Путин, отметив также, что власти России выступают «против любого насилия» и призывают власти Мьянмы взять ситуацию под контроль.