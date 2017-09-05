Письмо Серебренникова Айдингеру оказалось розыгрышем телефонных хулиганов

Письмо, переданное немецкому актеру Ларсу Айдингеру (Lars Eidinger) якобы от российского режиссера Кирилла Серебренникова, оказалось розыгрышем пранкеров Алексея Столярова (Лексус) и Владимира Кузнецова (Вован). Аудиозапись разговора актера с телефонными хулиганами была опубликована вечером 4 сентября на сайте vesti.ru. Лексус и Вован сообщили, что они общались с Айдингером от имени Серебренникова "на протяжении определенного времени". При этом исполнитель главной царя Николая II в нашумевшей картине Алексея Учителя "Матильда", не заметил, что манеры речи режиссера и пранкеров отличаются, хоть и знаком с Серебренниковым лично. Версия пранкеров "Запись была сделана непосредственно вчера, и общались мы с ним по телефону на протяжении определенного времени, поэтому он всячески верил тому, что мы ему говорим. Что самое интересное - он знаком с Серебренниковым лично. И нисколько не распознал манеру речи, не показалось ему странным то, о чем мы говорили. И даже абсурдные моменты его нисколько не смутили", - рассказали пранкеры сайту vesti.ru. Пранкеры от имени Серебренникова попросили Айдингера опубликовать письмо в своих социальных сетях и подчеркнуть, что оно было написано до ареста, во время пребывания в Берлине, и передано ему лично в руки. После этого немецкий актер выложил в Instagram текст сфабрикованного телефонными провокаторами послания, в котором, в частности, говорится, что президент Украины Петр Порошенко якобы предложил худруку "Гоголь-центра" возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм на деньги государства. Адвокат: "Это провокация" Адвокат Дмитрий Харитонов, представляющий интересы обвиненного в мошенничестве режиссера, заявил, что Серебренников не передавал Айдингеру никаких писем с просьбой обнародовать их в случае ареста. "Мы воспринимаем это как провокацию", - подчеркнул защитник. Ларс Айдингер уже удалил свой пост из Instagram. В настоящее время Серебренников находится под домашним арестом на срок до 19 октября. Всемирно известному режиссеру предъявлено обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей.