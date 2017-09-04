В Чечне прошел многотысячный митинг в поддержку мусульман Мьянмы

В столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку мусульманского сообщества Мьянмы (Бирмы). По данным организаторов мероприятия, в акции приняли участие более миллиона человек. На протяжении акции на площади у мечети "Сердце Чечни" в центре Грозного толпа несколько раз кричала "Аллаху Акбар!", "Мы - мусульмане Мьянмы". Ближе к концу митинга они начали рвать на мелкие куски принесенные с собой плакаты, требовавшие остановить "геноцид мусульман в Мьянме". Митинг закончился массовой молитвой. В акции принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров, который раскритиковал позицию мирового сообщества по отношению к столкновениям в Мьянме и потребовал их международного расследования. По итогам митинга собравшиеся приняли обращение к президенту России Владимиру Путину. "Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня мы, граждане России, мусульмане Северного Кавказа, лидеры общественного мнения, лидеры религиозных организаций обращаемся к вам как к лидеру нации с просьбой употребить весь ваш авторитет и влияние в мире, чтобы остановить геноцид мусульман", - зачитал со сцены текст обращения Рамзан Кадыров и попросил всех, кто с ним согласен, поднять руку. Руки подняли все без исключения присутствующие, включая самого Кадырова и стоявших с ним на сцене сыновей. "Целый народ стоит на краю гибели, но никто не вводит против Мьянмы политические и экономические санкции. Совсем недавно после событий в редакции одного из журнала сильные мира сего маршировали по улицам Парижа. Первые лица готовы защищать даже одного человека нетрадиционной ориентации, но теряют дар речи, когда идет уничтожение целого народа", - заявил Кадыров. Против позиции России Незадолго до начала акции Рамзан Кадыров в опубликованном в "Инстаграме" видео раскритиковал российские независимые СМИ за игнорирование столкновений в Мьянме и допустил, что может не согласиться с официальной позицией России по ситуации в стране. "Если Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления - я против позиции России, потому что у меня есть свое виденье, своя позиция", - заявил Кадыров. МИД России пока очень сдержанно высказывается о ситуации в Мьянме. В воскресенье ведомство выпустило официальное заявление, в котором выразил озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации в Бирме и призвал ООН принять меры. Защита Рохинджа в центре Москвы В воскресенье в Москве у посольства Мьянмы прошла несогласованная с властями акция мусульман. Один из участников акции сообщил Русской службе Би-би-си, что о призыве приходить к посольству Мьянмы он узнал из поста Кадырова в "Инстаграме". В акции принимали участие около тысячи человек. На Большой Никитской улице было полностью перекрыто движение транспорта, на месте дежурило множество сотрудников полиции, в том числе ОМОН. Полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка, хотя некоторые участники митинга выступали с угрозами. Мусульмане народности рохинджа проживают в штате Ракхайн в Мьянме, власти которой считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек. Обострение ситуации в Мьянме началось после того, как 25 августа члены созданной в октябре 2016 года "Армии спасения рохинджа Аракана" провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и базу мьянманской армии. Погибли 12 силовиков и 77 повстанцев (по другим данным, в сумме около 120 человек). После этого войска начали антитеррористическую операцию. Агентство Рейтер в пятницу сообщило со ссылкой на армию Мьянмы, что в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа из провинции Ракхайн, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: были убиты 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, мусульман рохинджа обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.