Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что для ликвидации последствий урагана "Харви" штату потребуется астрономическая сумма - порядка 180 млрд долларов. Эббот отметил, что "Харви" причинил даже больший ущерб, чем ураган "Катрина", опустошивший Новый Орлеан в 2005 году. Между тем глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг предупредил, что пострадавшим от наводнения штатам не стоит рассчитывать на то, что их счета оплатит Вашингтон. Ураган "Харви", по словам Лонга, должен стать тревожным звонком для местных чиновников. Тем временем в Техасе и соседней Луизиане, несмотря на то что вода еще не спала окончательно, уже ведутся восстановительные работы. Разрушительный ураган ударил по Техасу неделю назад и стал причиной гибели по меньшей мере 47 человек. Еще около 43 тысяч остались без крова и живут во временных убежищах. Правительство США уже запросило у конгресса 7,85 млрд долларов для покрытия первоначальных расходов на восстановительные работы. Эббот назвал эту сумму "первоначальным взносом". Ранее он уже говорил, что Техасу может понадобиться более 125 млрд долларов, однако в воскресенье пересмотрел эту цифру. "Катрина", насколько я помню, причинила ущерб более чем на 120 млрд долларов, но если говорить о домах и частном бизнесе, пострадавших от нынешнего урагана, я думаю, стоимость восстановительных работ превысит 120 млрд - может быть, потребуется 150 - 180 млрд, - заявил он в интервью телеканалу Fox News. В Белом доме уже предупредили, что придется вновь поднимать потолок американского долга (ограничения на государственные расходы), чтобы оплатить восстановительные работы. Однако такое решение может принять только конгресс. В свою очередь глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг отметил в интервью каналу CBS, что Харви должен послужить уроком местным чиновникам, которым пора создавать собственные резервные фонды на случай чрезвычайных ситуаций. "Это тревожный звонок местным выборным чиновникам, которые должны предоставить своим губернаторам и главам агентств по чрезвычайным ситуациям полные бюджеты, которые позволили бы набрать необходимый штат сотрудников, создать резервные фонды на черный день и разработать программы индивидуальной и общественной поддержки", - пояснил Лонг. В воскресенье предложение о финансовой помощи жертвам урагана "Харви" поступило из весьма неожиданного источника - от правительства Венесуэлы. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что готов оставить в стороне политические разногласия с администрацией Дональда Трампа и выделить 5 млн долларов на строительство новых домов для пострадавших. При этом Арреаса уточнил, что средства планируется получить от продажи топлива на автозаправочных станциях компании Citgo, американского дочернего предприятия государственной венесуэльской нефтяной компании. В прошлом месяце Citgo как раз попала под американские санкции.