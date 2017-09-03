Сотни мусульман пикетировали посольство Мьянмы в Москве

У посольства Мьянмы в центре Москвы завершилась акция мусульман, протестовавших против притеснения их единоверцев в этой азиатской стране. Как сообщал с места событий корреспондент Русской службы Би-би-си, в акции принимали участие около 500 человек; на Большой Никитской улице было полностью перекрыто движение транспорта, на месте дежурило множество сотрудников полиции, в том числе ОМОН. По словам нашего корреспондента, многие из собравшихся вели себя возбужденно, однако в целом акция проходила мирно, столкновений между митингующими и полицией не отмечено. Выступления участников митинга сопровождались возгласами "Аллаху акбар!" Один из участников акции сообщил Русской службе Би-би-си, что о призыве приходить к посольству Мьянмы он узнал из поста главы Чечни Рамзана Кадырова в "Инстаграме". По его словам, он и остальные собравшиеся протестуют против убийств мусульман в Мьянме (также известной как Бирма). Ранее сообщалось, что в Мьянме были сожжены несколько сот домов местных мусульман в штате Ракхайн. Официальные власти Мьянмы сообщают, что силы безопасности проводят в этом районе контртеррористическую операцию в ответ на нападения вооруженных групп мусульман-рохинджа на полицейские участки. Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала спутниковую фотографию одной из деревень рохинджа, которая была почти полностью уничтожена 25 августа этого года - судя по снимку, было разрушено около 700 домов. После начала конфликта между буддистами, составляющими большинство населения страны, и мусульманами-рохинджа в 2012 году последние массово бегут в Таиланд и Малайзию. Ракхайн - самый бедный регион Мьянмы, где проживают около миллиона мусульман-рохинджа. По данным ООН, только в этом году в соседний Бангладеш переправилось уже около 58 тыс. беженцев из Мьянмы.