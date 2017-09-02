Спасателям удалось справиться с пожаром в Хосровском заповеднике

/АРКА/. Пожар в Хосровском заповеднике по положению на 11:00 субботы потушен, сообщает пресс-служба Министерства охраны природы Армении. 1-го сентября в 19:21 от заместителя директора государственного заповедника «Хосровский лес» поступила информация о том, что из-за удара молнии на территории заповедника возник пожар. По данным МЧС на 10:40 субботы, в ущельях «Коруз» и «Мусаз» горело около 4 га травяного покрытия. По сообщению Минэкологии, в настоящее время проводятся работ по нейтрализации угрозы новых возгораний. В работах по тушению пожара принимал участие также 21 сотрудник хосровского заповедника. Сгорело около 3-4 га травяного покрытия.