Самолет Ан-2 разбился на показательных выступлениях в Балашихе

Во время показательных полетов в подмосковной Балашихе разбился самолет Ан-2, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Погибли два человека, находившиеся на борту. «В пригороде Балашихи в субботу проводятся показательные полеты в связи с юбилеем выпуска первого самолета Ан-2. Во время одного из выступлений пилот не справился с управлением и на низкой высоте самолет столкнулся с землей», — сказал собеседник агентства. Самолет упал на полосу перед зрителями, после падения Ан-2 разрушился на части и загорелся. Причиной, по словам источника, стало то, что пилот во время выполнения трюка задел крылом полосу.