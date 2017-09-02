35-летняя теннисистка Серена Уильямс стала мамой, пишет Just Jared. У основателя сайта Reddit Алексиса Оганяна и знаменитой теннисистки родилась дочь. Роды прошли во клинике St. Mary's Medical Center в Палм-Бич, куда Уильямс прибыла еще 30 августа. Осмотрев пациентку, врачи решили провести стимуляцию родов, и малышка благополучно появилась на свет спустя несколько часов. В клинике для четырехкратной олимпийской чемпионки был забронирован целый этаж. «Звезда тенниса Серена Уильямс родила девочку весом 6 фунтов, 13 унций. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо»,– поделился в Twitter продюсер Крис Шеферд в Twitter, сообщает NEWS.am STYLE.
У Алексиса Оганяна и Серены Уильямс родилась дочь
- Общество - 02 Сентября 2017, 10:40