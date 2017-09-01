В Армении прошел армяно-грузинский фестиваль молодых музыкантов - Jam-news

В городе Дилижан завершился армяно-грузинский фестиваль молодых музыкантов. В нем приняли участие композиторы и исполнители из Армении и Грузии, студенты ереванской и грузинской консерваторий, а также других музыкальных учебных заведений. Кроме участия в фестивале, они выступили также с сольными и совместными концертами.

Председатель Союза композиторов Армении Арам Сатян с радостью говорил о том, что молодых музыкантов объединяет искусство: «Молодые люди из двух стран сближаются, совместно исполняют музыкальные произведения… Мне кажется, такие фестивали должны проходить регулярно».

Министр культуры Армении Армен Амирян говорил о целях фестиваля и перспективах армяно-грузинских культурных связей.

«Молодежь – это те, кто должен строить мосты будущего, это они будут налаживать новые армяно-грузинские взаимоотношения. А всем нам известно, что искусство – кратчайший путь к сердцам и душам людей. Я считаю, что десятидневный совместный творческий лагерь будет способствовать тому, что они не только подружатся, но и станут авторами новых совместных инициатив, новых идей.

Впереди нас ждет армяно-грузинский форум молодых кинодеятелей, который состоится в Гюмри – Ахалкалаки – Тбилиси – Ереване. И кино, и музыка, и другие направления искусства должны стать площадками общения между нашими двумя народами», — отметил министр.