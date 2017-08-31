Джихадистские атаки на страны Запада: что скрывается за цифрами

Сотни человек в странах Запада погибли от рук джихадистов за последние три года. После волны исламистских терактов, прокатившейся по европейским городам этим летом общее число жертв достигло 424. Исследователи из Европы и США собрали воедино данные о нападавших в попытке выявить закономерности и понять, как лучше противостоять угрозе. Хотя подавляющее большинство терактов исламисты совершают в других регионах мира, нападения на Западе приняли беспрецедентный размах после того, как в июне 2015 года группировка "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию) захватила иракский Мосул и провозгласила "халифат". С тех пор угроза не ослабевает, доказательством чему - недавние нападения в Каталонии, в результате которых погибли 16 человек. Летом от рук исламистов погибли и пострадали люди в Бельгии, Франции, Австрии, Германии, Великобритании, Финляндии и США. Исследователи во главе с итальянским специалистом по радикальному исламу Лоренцо Видино впервые просуммировали всю информацию о терактах - от возраста исполнителей до их иммиграционного статуса, чтобы лучше понимать, кто наиболее склонен к совершению терактов и как их можно остановить. Исследование охватывает США и Канаду, 28 стран Евросоюза плюс Норвегию и Швейцарию. Авторами доклада рассматривались только нападения, совершенные под влиянием идеологии радикального ислама; атаки, совершенные по другим мотивам, в него включены не были. Убитые и раненые Исследователи насчитали 63 теракта, совершенных в странах Запада с сентября 2014 по август 2017 года, в которых от рук джихадистов погибли 424 человека и 1800 получили ранения. Более половины жертв пришлось на Францию, пережившую нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, парижский концертный зал "Батаклан" и празднующих на набережной в Ницце. Целью большинства терактов были крупные города - Барселона, Лондон, Манчестер, Брюссель, Стокгольм, Орландо, Берлин. Размах нападений был ограничен девятью странами - помимо ранее упомянутых теракты совершались также в Дании и Швеции. Часто исламисты выбирали оживленные места вблизи всемирно известных достопримечательностей: они убивали на Елисейских полях и у Лувра в Париже, на бульваре Рамбла в Барселоне и на Вестминстерском мосту в Лондоне. Множество нападений было также совершено в многолюдных местах - таких, как пешеходные зоны, развлекательные центры и транспортные узлы. Некоторые теракты происходили в более необычных местах - например, на рождественской вечеринке в офисе или во время службы в церкви. Были и другие теракты, в результате которых погибло и пострадало множество людей. § 49 человек погибли в Орландо во время нападения на ночной гей-клуб § В результате взрывов в аэропорту и в метро Брюсселя погибли 32 человека § 14 человек погибли на рождественской вечеринке в калифорнийском городе Сан-Бернардино § 12 человек погибли в результате наезда грузовика на рождественский рынок в Берлине § 12 человек погибли в ходе нападения на офис журнала Charlie Hebdo в Париже § В результате нападения в лондонском Вестминстере в апреле погибли пять человек § Взрыв на концерте в Манчестере в мае унес жизни 22 человек § В результате нападения на Лондон-Бридж в июне погибли восемь человек § Нападения в Барселоне и Камбрильсе: 16 погибших В целом, в результате этих 11 терактов погибли 386 человек. Вместе с тем в большинстве нападений джихадистам не удалось достичь своих целей, и единственными погибшими при теракте оказывались сами исполнители. Кем были нападавшие Лоренцо Видино, подготовивший с коллегами доклад о радикализации и терактах на Западе, озаглавленный "Опасайся ближнего своего", отмечает, что хотя радикализация совсем молодых мусульман вызывает опасения, средний возраст нападавших - 27 с половиной лет - нельзя назвать чрезмерно юным. Двум самым младшим нападавшим было по 15 лет. Один из них напал с мачете на еврейского учителя в Марселе, а другая - Сафия С. - ударила ножом полицейского на вокзале в Ганновере. Из пяти нападавших, которым на момент преступления еще не исполнилось 18 лет, четверо находились в Германии. Продолжение http://www.bbc.com/russian/features-41097697