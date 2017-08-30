Кадыров попросил суд Абу-Даби закрыть уголовное дело в отношении Арика Манукяна

После обращения главы Чечни Рамзана Кадырова суд Абу-Даби закрыл уголовное дело в отношении российского режиссера Арика Манукяна, который в июле был задержан в ОАЭ за незаконную съемку с использованием беспилотника. Об этом сообщает официальный сайт главы и правительства Чеченской Республики. Манукян был задержан в Абу-Даби, где снимал с использованием дрона свадебное видео у главной достопримечательности эмиратской столицы — Большой мечети шейха Зайеда. Съемка не была согласована, также в ОАЭ необходимо получить лицензию, чтобы снимать при помощи дронов. «Уголовное дело в отношении российского режиссера Арика Манукяна закрыто. Такое решение вынесено сегодня судом Абу-Даби», — говорится в сообщении. Отмечается, что в связи с многочисленными обращениями Манукяна и его друзей Кадыров обратился к представителям руководства ОАЭ, с которыми поддерживает «теплые братские» отношения. «В ответ на его просьбу власти Абу-Даби проявили добрую волю, освободив Манукяна от уголовного преследования. В настоящее время представители Кадырова принимают меры с целью освобождения Манукяна от возможного штрафа. В самое ближайшее время после завершения всех юридических формальностей Манукян сможет вернуться домой», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.