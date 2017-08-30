Открытое письмо президенту и премьеру: как улучшить положение дел в науке

Некоторые академики стали недавно катить бочки на премьера за то, что он собирается понизить финансирование науки (будто они не понимают, что премьер страны не может пойти на подобное понижение без президента). Ну, оставим на их совести политиканствующие “шпильки” в пользу президента и против премьера. А я скажу следующее. Стыдно господа академики, очень стыдно не сознавать, что прежде чем просить увеличения финансирования науки, надо просить руководство страны установить справедливую и разумную систему в науке. Нужно понять, кому и за что даются деньги в науке. Нужно сперва устранить академическую мафию и огромную армию ненужных и вредных для науки чиновников и компрадоров в науке. Вы что, не понимаете, что любое финансирование будет растранжирено мафиози, вредителями и компрадорами!? Вы что, не понимаете, что разумный муж или государственно думающий человек может говорить он увеличении финансирования только после установления правильного порядка в науке!? Поднятый вопрос имеет судьбоносное значение для армянского этноса, и его надо поднимать, пока в стране установлена чудовищная система управления наукой и не видно даже желания властей хоть как-то исправить положение. Теперь о том, как быстро исправить положение дел в науке. Армения на одного научного работника полагает примерно 650 долларов в месяц; по сравнению с тем, что дают на руки, в среднем 200 долларов, это не очень плохо. Весь вопрос в том, как этим распоряжается чиновничество. 1. Все, что делает президиум академии наук, институт академиков и Комитет по науке, могли бы делать несколько чиновников и секретарш (как в Греции, где наука много объемнее, чем в Армении). Их деятельность не только не нужна науке, но и крайне вредна. Дело в том, что бесполезный чиновник деструктурирует систему, создает атмосферу торгашества, мафиозности и несправедливости, имеющие пагубное влияние на все вокруг. 2. Большинство академиков и чиновников в течение всей своей деятельности производили “научную макулатуру”. 3. Все академики имеют ничем не оправданные пожизненные надбавки (абсурд!), пожизненное право выбирать (абсурд!) и пожизненное право управлять академией (абсурд!); смотрите устав академии и убедитесь сами. Шаг 1. Нужно упразднить обе структуры (институт академиков и Комитет), упразднить академические надбавки и освободившиеся деньги пустить в науку. 4. Имеется огромная армия чиновников, сидящих в самых разных офисах и получающих деньги за “служение науке”. Их деятельность полностью бессмысленная. 5. Имеется огромное имущество и его обслуживание, созданное для “комфорта” властных чиновников. 6. Имеется обширный вспомогательный персонал (секретарши и чиновники низких рангов), созданный лишь для солидности более высоких должностей и комфорта “высоких” чиновников. Шаг 2. Нужно упразднить все эти ненужные науке должности. В результате этих двух шагов получим возможность увеличения зарплаты действительно работающих научных сотрудников примерно вдвое. Таким образом появляются средства для науки. Теперь главное - установить правильную, “справедливую” систему. Это значит, что надо выявить действительно успешно работающих ученых и надо доверить им развитие науки и формирование научной среды. Здесь надо начать со следующего. Ученые бывают очень разных категорий: есть ученые с малым числом публикаций без видимых достижений и есть авторы целой сотни работ, однако без видимых достижений (таких миллионы). Это не элитные ученые, труды которых идут с самого начала на “полки”. Есть еще элитные ученые. В фундаментальных науках это создатели методов и направлений (таких в мире десятки тысяч), теорий (таких тысячи). Наконец есть авторы классических теорий (таких единицы). Очень важно следующее. В современном испорченном мире некоторым категориям людей позволено врать, и они умело пользуются этим; например, при выборах в академию. Поэтому данные о создании направлений и теорий должны быть апробированы, то есть повторены в разных местах. Также данные должны быть взяты из солидных, официальных, не лоббированных источников научной информации. Только такие данные можно считать подтвержденными и только такие данные годятся для серьезного дальнейшего обсуждения. Что касается прикладных наук и экспериментальных исследований, подобным образом выявляются ученые, имеющие официальные, не лоббированные, подтвержденные свидетельства. (Поскольку подобные работы делаются коллективами, очень важно выявить ученых с решающим вкладом в дело; мы видим очень часто, как все достижения приписываются директорам и другим чиновникам). В свете сказанного первостепенной задачей теперь является выявление элитных ученых. Фактически мы уже дали схему для этого. Сформулируем эту схему как Шаг 3 (переход к справедливой, основанной на науке системе). Oбсуждаются только такие ученые, у которых есть подверженные данные; таких ученых на самом деле очень немного, и они легко выявляются. Далее следует очевидный Шаг 4 (установление справедливой иерархии). Выявленным таким образом ученым доверяется формирование научных подразделений, научной среды и распределение финансирования. Несомненно, такие ученые наиболее честные и сделают все как надо (в отличие от придворных-чиновников, погрязших в интриганстве). Пожалуй, здесь следует добавить также, что подобный переход будет способствовать очень серьёзному оздоровлению отношений в научной среде. Молодежь увидит, что в стране ценится наука, и успех любого зависит теперь от его вклада. (А интриганы и протекторированные должны занять то место, которое они заслуживают). Все это чрезвычайно важно для науки. На этом можно и остановиться, поскольку основное предложение вкратце уже представлено. Более подробно об устройстве науку смотри в статье: “Новая система обустройства науки: экспертиза, инвентаризация, иерархия ученых, структура”,http://www.lragir.am/index/rus/0/interview/view/51656 Примечание. Нужно во всем исходить от «справедливой системы” (нельзя отходить от нее), иначе инерция мышления и отношения между людьми приведут к негативному результату. Например, недавно была предпринята попытка создать некий научный центр в университете; специально не уточняю, чтобы не обидеть кого-то. После долгих и неплодотворных обсуждений сформировали центр по принципу: кто что имел, с тем и остался. Даже специалисты, имеющие очевидные преимущества и могущие привести к серьёзному вкладу в деятельность центра, не продвинулись в иерархии нового центра. Ну как двигать науку с таким отношением к делу!? Чтобы показать, насколько мы сейчас отошли от разумных критериев в науке, добавлю некоторые комментарии. Комментарий 1. Теперь посмотрим, учитывается ли приведенная выше естественная градация в Академии и Комитете? Учитывается ли все это в президиуме академии наук, при формировании института академиков, при раздаче грантов и должностей Комитетом? Здесь есть общность в подходах Академии и Комитета: она заключается в том, что в реальности академики называют ученым кого хотят и дают позиции кому хотят; точно так же Комитет дает позиции и гранты кому хочет. Приведу пример “беспредела”. Одному специалисту Комитет отказал в местном гранте. По существу, то же самое предложение, представленное сначала Комитету, получило чуть позже международную награду, выдаваемую Европейским научным советом, в котором !!! конкурс был один к ста и по всему миру. (Я документально могу это доказать). Комментарий 2. К сожалению, для академиков и Комитета в науке принято хоть как-то обосновать свои действия! Здесь появляются различия. Академия основывается сплошь на лоббированных сведениях (на “филькиных грамотах”). Теперь вопрос президенту и премьеру страны: вам не интересно, кто сидит в президиуме академии? Попросите показать вам хоть одно свидетельство от всего президиума (вместе взятого) о том, какие они ученые. В свете сказанного выше это свидетельство должно быть не лоббированным и подтвержденным. (Я очень сомневаюсь, что вам что-то покажут). Если, все-таки, вам покажут какую-либо бумажку, покажите эту бумажку мне, и я прокомментирую ее содержание для вас и покажу, где там ложь и где правда (! если правда вообще есть там). Комментарий 3. А что делает Комитет? Если академики врут и создают мафиозные объединения (чтобы комфортно пользоваться дефектами нынешней системы), Комитет намного хуже -активно вводит в обиход геноцидальные схемы разрухи науки Армении (и подобных стран), придуманные за кордоном. Комитет (в реальности раздающий все по своей прихоти) заявляет, что он учитывает “индексы цитирования”. А что такое индекс цитирования? Это гонка за количеством публикаций в “престижных” журналах и гонка за количеством цитирований. Если хочешь, чтобы Комитет дал тебе грант (деньги), представь соответствующие числа. Теперь представьте, что вы создали уникальный научный продукт, имеющий большое технологическое или военное значение. Вам нужны деньги (вам же тоже хочется кушать, в конце концов). Так что, хочешь не хочешь, придется послать ваш продукт в “престижный” журнал и придется включиться в гонку за индексами (иначе Комитет не выдаст вам паек). А это именно то, что вы не должны делать, ибо прекрасно знаете, что после публикации вашего продукта вы уже не являетесь собственником вашего продукта: любой может добавить какой-то мизер и конвертировать ваши идеи в свой патент, а потом вам (или стране) придется платить за использование своих же идей. То есть теряете вы, теряет Армения. Но Комитет настаивает на своих правилах. Выше мы привели пример недопустимости “затеи” Комитета на примере научной работы с выходом на приложения. Теперь разберем, что значит эта “затея” в случае фундаментальной научной работы. Ну нужно хоть сколько-либо знать, что такое наука! К чему приводит требование “числа престижных публикаций и числа цитирований” в фундаментальной науке? Это приводит к тому, (1) что вы должны не создавать свои новые теории, а должны подлаживаться под членов редколлегий престижных журналов и их окружение и заниматься тем, что может угодить им, и (2) вы должны заниматься “легкой наукой”, чтобы нарастить свои числа. (Занимаясь “тяжелыми” и глубокими проблемами, невозможно нарастить эти числа: труда много, публикаций мало и, к тому же подобные публикации очень ревниво воспринимаются другими). В конце этого пункта скажу, что я могу привести высказывания многих выдающихся ученых, которые с глубокой болью говорят о разрушительном воздействии на науку пресловутых индексов цитирования. Надо наконец выяснить на кого работает Комитет? Заключение. Другого выхода нет: нужно пересмотреть все созданные прежде мафиозные структуры; нужно упразднить абсурдные привилегии (академиков); нужно упразднить ненужные и грабительские конторы (Комитет); нужно понять губительность инициатив Комитета и упразднить их; нужно провести честный анализ состояния науки и реорганизовать науку на основе честных научных схем, как описано выше. Тогда, уверен, наука заработает и даст отдачу. Заключительное предложение для президента и премьера. Если вам что-то непонятно в моем предложении или кто-то в вашем окружении высказывает негативное отношение к предложенной “справедливой системе в науке”, организуйте публичные дебаты: вышлите ваших “выдающихся знатоков науки”, и пусть они попробуют оспорить хоть один пункт данного предложения. Боюсь, вы не найдете таких “знатоков”. Григор Барсегян
Открытое письмо президенту и премьеру: как улучшить положение дел в науке
- Общество - 30 Августа 2017, 12:52