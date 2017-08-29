Храм, радио, язык: как езиды Армении налаживают связи с Ираком — репортаж

RFI Первому езидскому храму, построенному за пределами Ирака, исполняется пять лет. Прародина езидов – на территории Ирака. Этот древний народ исповедует редкую религию шарфадин, вобравшую в себя множество вероучений. Храм «Зиарет» находится в cеле Акналич, на западе Армении, где проживает 35 000 езидов. В конце XIX – начале ХХ века их предки бежали из Турции от гонений. В советские времена езиды Кавказа оказались отгорожены от исторической родины «железным занавесом». Теперь новое поколение восстанавливает связи с исторической родиной и даже помогает езидам, которые снова подверглись преследованиям за свою веру, на этот раз от боевиков «Исламского государства» в Ираке. Специальный корреспондент RFI отправилась в Акналич и окрестные села, чтобы узнать, как со строительством храма изменилась жизнь армянских езидов. Построить храм, чтоб объединить «Раньше на этом месте были сплошные поля», — вспоминает Гамлет Смоян, показывая на отделанную белым мрамором и гранитом постройку. 24-летний студент юридического факультета живет в соседней деревне, расположенной в 40 км от столицы Еревана, недалеко от турецкой границы. Он родился в езидской семье в Армении и с трепетом относится к сохранению традиций своего народа. Гамлет регулярно приходит сюда помолиться. Для него религиозный вопрос — один из самых болезненных. «У езидов принято молиться три раза в день, повернувшись лицом к солнцу. Но в основном традиции соблюдает старшее поколение. Молодежь, особенно в городах, почти не молится. К примеру, езидам запрещается присутствовать во время службы в церкви, но многие в Армении идут туда», — говорит Гамлет. Двери нового езидского храма открыты для всех. «Зиарет», как его здесь называют местные, стал первым храмом, построенным за пределами исторической родины езидов Ирака. Его возвели рядом с кладбищем. Таков обычай — езидские храмы строят в священных местах. «Как правило, езидские храмы строятся на семи уровнях. Квадратное основание символизирует стороны света. Второй уровень — семиугольный, поскольку мы, езиды, верим в единого Бога и семь ангелов…», — объясняет Гамлет, знающий значение каждого камня. На территории святыни ухоженный сад, родник, еловая аллея и деревянные скамейки. Несколько лет назад напротив появился памятник погибшим три года назад от рук боевиков «Исламского государства». Здесь же расположен зал собраний на 2000 человек, а рядом продолжается строительство еще одного езидского храма «Куба мере диване». Он должен стать самым большим в мире. Инициатором и меценатом проекта выступил проживающий в Москве крупный бизнесмен Мирза Слоян. Его братья вернулись из России в Армению и теперь служат в храме. «Именно ради этого я приехал сюда три года назад. Я горжусь тем, что у нас есть такой храм. Он имеет важное значение для объединения езидов. С его появлением у нашего народа укрепилось чувство национального самосознания», — говорит брат Мирза Слояна. Для него строительство храма стало символом духовного воссоединения с исторической родиной. Паломничество на историческую родину В основу храма заложен камень, привезенный из Лалеша. Это главная религиозная святыня езидов, расположенная на севере Ирака. Из Лалеша для участия в церемонии в Акналич специально приехал духовный лидер езидов Мир-Тахсин-бег. На мероприятии присутствовал и Гамлет Смоян, для которого эта встреча стала поворотным моментом в жизни. «В советские времена не было никакой связи между иракскими и армянскими езидами. Мы были разделены „железным занавесом“. Ни у кого здесь и в мыслях не было покинуть территорию СССР. 75 лет достаточно для того, чтобы окончательно оторвать народ от его духовного центра. Для некоторых езидов увидеть Лалеш все же было мечтой всей жизни. Многие не смогли ее осуществить до тех пор, пока сюда не приехал наш духовный лидер. Он, образно говоря, запустил строительство моста», — говорит Гамлет. 8 ноября 2013 года Гамлет и еще одиннадцать езидских юношей отправились в паломничество в Лалеш. Дорога в Ирак была долгой. Армяно-турецкая граница закрыта уже почти четверть века. Пришлось дополнительно проехать 700 км через территорию Грузии, чтобы попасть на ту сторону. «Трудно описать мои впечатления от Лалеша. Я многое читал и слышал об этой святыне, лелеял мечту ее увидеть, а когда приехал туда, то будто оказался дома. Наши соотечественники говорят, что если ты хочешь быть настоящим езидом, ты должен хоть раз совершить это паломничество. Мы очень счастливы, что нам удалось создать теперь свой Лалеш здесь, в Армении», — говорит Гамлет. «Язык наш умер» Из Ирака Гамлет привез картину с изображением святыни и учебники по изучению езидского языка. Вот уже несколько лет юноша преподает в одной из сельских школ Армавирской области. В Армении насчитывается 34 класса с изучением езидского языка. Однако учителей не хватает, а зарплата — мизерная. Гамлет получает всего 17 000 драммов в месяц, это меньше 30 евро. «Я за дорогу и то плачу больше», — говорит студент. Но в данном случае для юноши вопрос денег — второстепенный. Ему важнее передать знания, привезенные с исторической родины. Иракские езиды используют латиницу, а на Кавказе распространена кириллица. Это связано с бывшей обязательной в советские времена русификацией. «Сегодня если езиды из Ирака и Кавказа встретятся, то могут друг друга не понять», — сожалеет Гамлет. Он предпочитает учить школьников латинскому алфавиту, считая, что даст им больше знаний и поможет растущим поколениям выйти из изоляции, установить связь с исторической родиной. Продолжение http://ru.rfi.fr/kavkaz/20170822-khram-radio-i-yazyk-kak-zhivet-ezidskaya-obshchina-armenii-reportazh