Школа в Москве решила перенести линейку с 1 сентября из-за Курбан-байрама

В школе №2107, находящейся вблизи Московской соборной мечети, перенесут линейку с 1 на 4 сентября. Такое решение принял управляющий совет школы, сообщил «Интерфаксу» представитель управляющего совета Максим Макаров. «На заседании управляющего совета большинством голосов родителей было принято решение о переносе торжественной линейки по случаю начала учебного года с 1 на 4 сентября», — заявил Макаров. Он пояснил, что перенесут только линейку, школа будет работать в День знаний в «обычном режиме». По его словам, большинству родителей удобен перенос линейки, так как многие не успеют вернуться с отдыха к 1 сентября. Он также отметил, что в школе учатся в том числе дети из мусульманских семей. «В принятом нами решении нет никакого конфликта», — заявил Макаров. Cтарший брат одного из учеников школы №2107 сообщил РБК, что решение о переносе линейки на 4 сентября принято окончательно. По его словам, жители Мещанского района «уже давно привыкли и к закрытому метро, и к официальному (а иногда и негласному) переносу занятий из-за мусульманских праздников». Эту же информацию РБК подтвердила и ученица школы. «Да, линейку перенесли. Сегодня ходила в школу и узнала. Нам сказали, что было голосование, когда устраивать первый звонок, и поэтому из-за подготовки к празднику решили перенести», — рассказала ученица школы №2107 Елизавета. Информацию о переносе праздничной линейки на 4 сентября подтвердил РБК еще один ученик школы №2107 Даниил. Кроме того, рекомендации перенести время проведения линеек получили 35 школ в Московской области, которые расположены вблизи мест проведения мусульманского праздника Курбан-байрам, сообщили ТАСС в пресс-службе области. «Выявлено 35 школ, которые находятся рядом с местами проведения религиозных праздников. Им рекомендовано, прежде всего от глав муниципалитетов, перенести время линеек на 10:00. У многих так было и спланировано», — сказали в пресс-службе. На прошлой неделе пользователи соцсетей сообщили, что праздничная линейка в честь Дня знаний переносится с 1 на 4 сентября в московской школе №2107 и нескольких других школах столицы из-за мусульманского праздника. В школе №2107 РБК рассказали, что вопрос о назначении линейки на другую дату будет рассмотрен по просьбе родителей. В остальных школах опровергли эту информацию. «Мы одинаково выступаем за комфортное проведение мероприятий как религиозного характера, так и Дня знаний 1 сентября», — говорила в разговоре с РБК руководитель пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова. Это абсолютно в компетенции школы, подчеркивала она. Тем не менее глава пресс-службы Совета муфтиев России Гульнур Газиева сообщила, что предложение перенести День знаний в школах рядом с мечетями было озвучено на совещании в московском департаменте образования. Председатель правления общественной организации «Родительский комитет» Лариса Павлова рассказывала РБК, что родители спокойно относятся к переносу линейки, так как «безопасность детей прежде всего».

