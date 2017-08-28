В монастыре Дидиванк в НКР проводятся археологические раскопки

В рамках проекта реставрации одной из церквей монастырского комплекса Дидиванк в Арцахе (Нагорно-Карабахская Республика) начался процесс археологических раскопок. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook советник президента НКР Тигран Абрамян. «Мы ждем интересных и ценных находок», – отметил Т. Абрамян и опубликовал ряд фотографий. Дадиванк (арм. Դադիվանք), или Хутаванк (арм. Խութավանք, досл. «монастырь на холме») – армянский монастырь IX-XIII вв. в полукилометре к северу от реки Тертер в Арцахе. Архитектурный комплекс расположен на высоте 1100 м на южном склоне лесистой горы.