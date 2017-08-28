Forbes составил рейтинг самых богатых жен российских госслужащих

Жена президента Татарстана Рустама Минниханова заняла первое место в рейтинге самых богатых жен российских государственных служащих и депутатов. Соответствующий список составил журнал Forbes Woman. По оценкам издания, в 2016 году доход Гульсины Миннихановой достиг 2,351 млрд рублей. Для сравнения, доход ее мужа в том же году оказался на уровне 7,5 млн рублей. Как указывает Forbes, Минниханова – совладелец компании «Лучано». В нее входят спа-комплекс, отель, ресторан и фитнес-клуб. На сайте компании говорится, что спа-комплекс расположен «всего в нескольких шагах от объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – Казанского Кремля». Вторую строчку рейтинга заняла жена депутата Улан-Удэнского городского совета Вадима Бреднего Раиса с доходом 1,924 млрд рублей. Сам Бредний в 2016 году заработал почти в два раза меньше жены – 903 млн рублей. На третьем месте оказалась жена губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга, ее доход в 2016 году достиг 864 млн рублей. Для сравнения, доход ее мужа оказался в 240 раз меньше – 3,6 млн рублей. В пятерку также вошли жена генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова – Екатерина Игнатова (ее доход – 848,5 млн рублей, его – 212 млн рублей) и жена депутата Госдумы Александра Николаева Елена Некрасова (ее доход – 646 млн рублей, его – 4,9 млн рублей).