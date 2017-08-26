Армянские беженцы обращаются в ООН с просьбой не допустить эксплуатации Амулсара

Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций

г-ну Антонио Гутеррешу

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Верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди

Главам дипломатических представительств в Республике Армения

Ваше Превосходительство, г-н генеральный секретарь! Мы, полномочные представители политических, религиозных и национальных групп – беженцев из Азербайджана – обращаемся к Вам с настоятельной просьбой оказать влияние на власти Армении в связи с ущемлением нашихгражданских прави интересов. В свое время, став свидетелями и непосредственными жертвами конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в результате которого мы вынуждены были оставить свои насиженные места, сейчас мы можем в очередной раз стать изгоями во имя интересов отдельных бизнес-групп. На этот раз нам угрожают последствия освоения месторождения золота “Амулсар”, которое может стать реальной причиной очередной катастрофы, на этот раз – экологической. Проживая в непосредственной близости от предполагаемого рудника, а именно в приграничном с Арменией местечке Истису, что находится на территории Нагорного Карабаха, являясьбывшими жителями Западного Прикаспия (бывшими гражданами Азербайджанской ССР), испытавшими на себе последствия геноцидальной машины, созданной и поддерживаемой по сей день мировыми силами зла, мы стали беженцами, переселились и живем на этой территории. Но и здесь, как выясняется, мы не защищены от произвола властей, выдавших разрешение на разработку опасного с экологической точки зрения месторождения (точнее, это уже не месторождение золота, а формирование на его базе оружия массового поражения, и о таких действиях ООН обязано предупреждать людей, которым угрожают тяжелые заболевания и мучительная смерть). Тем более, что ООН - это не организация ООГ (организация объединенных государств), а организация, объединяющая нации. С 1988 года мы, спасаясь от массовых расправ и смерти, бежали из Азербайджанской ССР и являемся вынужденно перемещенными лицами. Кто и с какой целью организовал эту бойню, в ходе которой хворостом для костра насилия служили простые люди, стало ясно только с течением времени, поскольку, как гласит Святое писание, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Сначала на кону была нефть Каспия, за обладание которой силы зла, они же грабители мира сего, стравливали народы друг с другом, продвигали в руководство стран грабителей и убийц. Каждый новый виток насилия и ненависти всех против всех создавал новые предпосылки для безнаказанного грабежа народов. Никто сегодня не скажет, сколько центов из многомиллиардной прибыли сильных мира сего от каспийской нефти досталось простым людям Азербайджана. Я, как бывший житель Баку, а сейчас Армении (Ереван) и Арцаха (с. Талиш), могу засвидетельствовать, что ноль центов. Но мне могут возразить, что с 1988 года я являюсь беженцем, и это прозвучало бы аргументированно, если бы ни одно но… В комитете ООН по делам беженцев мне сообщили, что мне как жителю с. Талиш Мартакертского района Нагорного Карабаха нефтедобывающие компании, работающие в Азербайджане (в первую очередь, Бритиш Петролиум) обязаны были помочь с обустройством на новом месте, выделить полагающуюся долю прибыли с каспийской нефти. Однако Комитет по беженцам ООН вместе с другими международными структурами (ОБСЕ и прочие) использовали деньги, поступающие им, в том числе, и от моего имени, из казны Азербайджана для того, чтобы запретить нам проживание на Родине, превратить нас из перемещенных лиц в беженцев и рассеять по миру. Мне, как и всем нам, предлагали размещение в любой точке мира, но только не на Родине, потому что эта часть Родины должна была быть объявлена «оккупированной» армянами территорией. Один из беженцев становился «оккупантом», другой – депортированным, и мы должны были убивать друг друга, пока не покинем свои родныеместа, дабы не мешать грабежу. Другую же часть наших денег от нефти, поступившую в бюджет Азербайджана, направили на закупку оружия, чтобы народы продолжали истреблять друг друга во имя будущего куша. Не лучше ситуация и в Армении, где объектом грабежа являются молибден, медь, золото и редкие металлы. Этот процесс сопровождается стимулированием эмиграции населения, чтобы оно не мешало грабежу, очередным проявлением которого является попытка освоения в курортном городе Джермук золотоносного месторождения Амулсар. Золото достанется мировой олигархии и их местным опричникам, а отравленная тяжелыми металлами и цианидом вода – простым жителям региона. Регион Амулсар составляет единую систему с приграничным с Арменией регионом Истису, в котором проживают многие перемещенные лица из различных районов бывшей Азербайджанской ССР. Иначе говоря, мировым грабителям мало было наших убийств во время погромов 1988 – 1992 годов и развязанной ими войны, они решили расширить масштабы наших мучений, отравив нашу воду. Фантастический парадокс: любой гвоздь, перемещаемый в Кельбаджаре и в других регионах, объявленных Азербайджаном оккупированными, всегда сопровождается протестами азербайджанской стороны, но в случае с рудником Амулсар, что на границе с Истису в Нагорном Карабахе - одно лишь молчание, полная тишина и ни единого слова осуждения или протеста. Тем самым становится очевидным, что оккупированная территория, Минская группа и прочая ерунда - это для нас, простых смертных - народов Армении и Азербайджана, а для них, сильных мира сего - территория грабежа, четко обозначенная «зона ответственности» вороватых правителей каждой из сторон без каких-либо оккупированных территорий. Как только речь заходит о грабеже, наблюдается единство мировых хозяев грабежа и местных вороватых правителей. Господин генеральный секретарь! После массовых протестов против эксплуатации рудника в местечке Амулсар, что граничит с территорией нашего проживания в Нагорном Карабахе, ООН направило экспертов для выяснения ситуации с новой машиной убийств, на этот раз экологической. С тех пор прошли месяцы, и снова молчание. Неужели и руководство ООН в деле? В то же время появилась и надежда. Например, руководство соседнего Ирана потребовало от Армении отчета об экологической составляющей проекта. Тегеран напоминает, что у Армении и Ирана общие задачи в сфере экологии, в том числе, по части обеспечения гарантий экологической безопасности. В переводе с языка дипломатии это означает, что народ Ирана не допустит создания новой машины биологических убийств в регионе. Уверены, что мы, народы мира, объединимся против ненасытных грабителей. И пусть каждый облеченный властью сам решает с кем он: с народами или с «князьками» мира сего. Глава Исламской Республики Иран Х. Роухани свой выбор сделал! Мы ему верим! Мы еще не утратили надежду на справедливость и чистоту помыслов Вашей высокой миссии и что Вы также скажете свое авторитетное слово и остановите готовый к запуску адский механизм Амулсара, грозящий смертью жителям не только окрестностей рудника, но и всему региону, лежащему в среднем и нижнем течении реки Аракс, Кура-араксинской низменности и прилегающих областях Армении, Азербайджана и Ирана. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Организации «Талиш – приграничные поселения» Эд. Полатов КООРДИНАТОР Полномочных, представителей, политических, религиозных и национальных групп – беженцев из Азербайджана. Республика Армения. г. Ереван. Ул. Себастия 141/2 кв.11 epolatov@rambler.ru Tell. +374 99 774 500; + 374 77 006 931. 25. 08. 2017г