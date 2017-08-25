Автобус в Крыму сорвался в море, 13 погибших

Тринадцать человек погибли в ДТП на Кубани. Спасатели работают на месте происшествия. Спасатели обнаружили тела тринадцати погибших при падении автобуса в море в Краснодарском крае. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на медиков скорой помощи. 13 человек без признаков жизни, четыре в тяжелом состоянии, — сообщил источник. Падение автобуса в море произошло в Темрюкском районе в районе поселка Волна, сообщают российские СМИ.