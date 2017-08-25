В результате "инцидентов" на Кубе пострадали по меньшей мере 16 сотрудников посольства США, заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт на брифинге в четверг, 24 августа. Она ничего не сообщила о природе "инцидентов", но сказала, что у "пострадавших проявлялись определенные симптомы". Расследование по факту произошедшего продолжается, но "источник инцидентов" пока не обнаружен, отметила Нойерт. Американские СМИ сообщали, что речь идет об "акустической атаке", которая, по некоторым данным, привела у пострадавших к долговременной потере слуха. По информации CNN, это была именно серия не связанных друг с другом эпизодов. Работающие на Кубе и пострадавшие американцы и канадцы испытывали тошноту, головные боли, нарушение равновесия, а также симптомы, сходные с теми, которые бывают при повреждении мозга и центральной нервной системы, сообщает CBS News. Некоторые из пострадавших были доставлены в больницы Майями, к другим в Гавану выезжали американские врачи. Гавана пообещала американским властям помочь в расследовании ситуации.